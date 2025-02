La campana torna a suonare. L’antico orologio riparte

L’antico orologio da torre all’ingresso del castello di Colbordolo torna a segnare il tempo del borgo, grazie al rintocco della sua campana. Ad annunciarlo è il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli: "Siamo davvero soddisfatti di aver ridato voce e splendore a questo antico orologio di ispirazione medievale, che sormonta l’arco del castello – dice il sindaco -. Questo è un altro importante tassello che si aggiunge ai lavori di restauro delle mura castellane, che prossimamente vedranno anche la sistemazione della strada d’ingresso del castello, per un altro investimento di circa 60mila euro. Dopodiché, si procederà con l’inaugurazione".

I lavori sono stati possibili grazie alla collaborazione della ditta Mariotti Costruzioni di Serra de’ Conti, incaricata del restauro delle mura castellane di Colbordolo e della ditta Poggioli Stefano di Auditore, specializzata nella produzione e installazione di componenti per campane e orologi da torre. Per ripristinare l’antico orologio, la ditta Poggioli ha eseguito numerosi interventi, tra cui l’installazione di un meccanismo elettronico, la sostituzione degli elettrobattenti, l’installazione di un nuovo computer e di un quadro elettrico di potenza per il motore di avanzamento delle lancette.

Grazie a questi lavori, l’orologio ha ripreso a funzionare come in passato, così gli abitanti di Colbordolo possono ascoltare i rintocchi della campana della torre dalle 7 del mattino alle 23, con rintocchi ogni mezz’ora e ogni ora. Inoltre, grazie alle nuove tecnologie installate, gli orari e la frequenza dei rintocchi possono essere modificati. "A nome dell’amministrazione comunale di Vallefoglia – aggiunge il sindaco Ucchielli – ringrazio la ditta Mariotti Costruzioni e la ditta Poggioli per aver svolto questo importante lavoro di grande valore".