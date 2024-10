La cantante LiLy al Festival del Conero

LiLy, la giovane cantante pesarese (al secolo Alice Putaggio), continua a collezionare vittorie a soli 18 anni. Tra le protagoniste di “Pesaro Capitale 2024“, ha impressionato nuovamente il pubblico con le sue straordinarie performance. Nei giorni scorsi LiLy ha trionfato nella categoria giovani, sezione cover, al “Festival sotto il Conero“ svoltosi al Teatro Panettone di Ancona. Il suo talento è stato riconosciuto da una giurìa che era presieduta da Giuseppe Povia e composta da figure di spicco come Francesca Sassu (figlia del celebre baritono Salvatore Sassu) dal tenore Alessandro Moccia, la vocal coach Vanessa Chiappa e altri esperti del settore.

Grazie a questo successo, LiLy ha ottenuto l’accesso diretto alla finale del noto concorso “Voci d’oro“, che avrà luogo l’anno prossimo a Montecatini Terme, con l’incoraggiamento e il sostegno dell’organizzatrice del talent. In futuro, LiLy sarà parte di un interessante progetto musicale chiamato “Agua do Mar“, che offrirà una reinterpretazione in stile bossa nova di celebri cover, un’esperienza musicale da non perdere per gli amanti del genere. Oltre a questo, la giovane artista pesarese sarà ospite presso TV Radio Icaro, dove verrà intervistata e trasmesso il suo primo singolo “Fare finta di niente“, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Ma non è tutto.

Sul suo nuovo canale YouTube è possibile trovare anche una selezione di cover e brani originali, realizzati in collaborazione con i musicisti Daniele Ferri e Franco Poderini.