La canzone vincitrice dello ’Zecchino’ ha un’origine tutta ’made in Fano’

E’ Made in Fano la canzone ‘Non ci cascheremo mai’ che domenica pomeriggio ha vinto la 66a edizione dello Zecchino d’Oro. Un simpatico tormentone che entra subito nelle orecchie ed è facilissimo da cantare, quello composto dal fanese Francesco De Benedittis assieme ai fratelli Francesco e Max Gazzé. A cantarlo per la prima volta, nella registrazione presentata per le selezioni dell’Antoniano, gli scolaretti del Coro ‘Una Scuola tra le Note’ di Bellocchi, diretti dal Maestro Giorgio Caselli. E’ un testo che inverte i ruoli tra genitori e figli e mette in guardia sull’alienazione provocata dalla tecnologia quello che ha colpito la giuria e ha portato il talento della Città della Fortuna a scalare la vetta. E così, dieci anni dopo aver vinto Sanremo con "L’Essenziale" cantata da Marco Mengoni, il primo ad essere stupito di questa ulteriore vittoria è stato proprio il compositore De Benedittis (49enne fanese) perché i 14 brani in gara erano tutti firmati da autori storici della manifestazione. "Fermo restando che io e Francesco Gazzè abbiamo sempre scritto per cantanti ‘di una certa età’ - il racconto di De Benedittis, all’indomani della vittoria -, ci siamo cimentati in questa straordinaria avventura su invito di Lucio Fabbri, un importante arrangiatore e autore di X Factor e Italia’s Got Talent. Abbiamo accettato di buon grado perché nella nostra lunga esperienza musicale, ci mancava questo tassello: abbiamo fatto un sacco di cose strane nella music,a ma mai scritto per i bambini". Una bella sfida, perché la scrittura per i bambini ha canoni e parametri totalmente differenti. "E’ una scrittura difficile - continua a spiegare De Benedittis, affiancato da Francesco Gazzé - perché nella semplicità di quella che deve essere la musica, ci sono molti paletti".

Tiziana Petrelli