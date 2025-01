La capitale della cultura. Pesaro24, l’ultimo atto. Ecco i tre giorni di festa

Per sabato 11 gennaio – giorno in cui Pesaro passerà ad Agrigento il testimone di “Capitale della cultura“ – il sindaco Biancani ha ordinato che in tutti i musei della città l’ingresso sia gratis e le aperture siano protratte fino a mezzanotte. La cerimonia istituzionale per il passaggio delle consegne è fissato alle ore 15 all’Auditorium Scavolini (vedi articolo a pagina 5), ma il corollario vive di luce propria: con il vicensindaco Vimini e il direttore di Fondazione Pescheria, Silvano Straccini, il primo cittadino ha annunciato ben tre giorni – venerdì sabato e domenica – densi di eventi, con un cartellone all’insegna di concerti, spettacoli, mostre, laboratori per oltre 100 iniziative, evocative di quanto è accaduto nei 365 giorni di Pesaro 2024. Ed ecco, dunque, una selezione dei principali appuntamenti.

Il docufilm su Liliana Segre. La proiezione, in anteprima regionale, del docufilm sulla vita della senatrice Liliana Segre, cittadina onoraria di Pesaro, del regista Ruggero Gabbai (distribuito da Lucky Red) è in programma domenica 12 gennaio alle ore 18 al teatro Sperimentale. Segre, sopravvissuta alla deportazione nel campo di concentramento di Auschwitz, è diventata, negli anni, un monito di Pace. A portare i suoi saluti sarà il figlio Alberto Belli Paci. Franco Vaccari, fondatore di Rondine, introdurrà la cittadella della Pace, esperienza che vede studiare insieme, gomito a gomito, giovani provenineti da terre dilaniate dai conflitti e dalle guerre.

Vetrina nazionale. In prima assoluta, il regista teatrale verrà presentato il documentario girato a Pesaro, proprio nel 2024, che restituisce il back off del progetto del regista teatrale, Antonio Latella Bat, Bottega Amletica Testoriana, vissuto nella città di Rossini durante l’anno da Capitale. L’appuntamento sarà domenica 12 alle ore 21 nella Sala della Repubblica del teatro Rossini.

Tornano i Tours. Per chi non fosse riuscito a fare i tours – il tour rossiniano e il tour Capitale – per conoscere con una guida esperta la ricchezza di Pesaro questi sono stati previsti sabato alle 10 (Tour rossiniano) e alla 16,30 (il tour Capitale).

Quartieri e Biosfera sono protagonisti della programmazione di venerdì. Alle ore 17 allo Spazio Torrso ci sarà l’ inaugurazione della mostra “Archivio Culto”. Una retrospettiva sul progetto “Dalle Sculture nella città all’arte della comunità”, a cura di Marcello Smarrelli. Quello che ha visto dedicare ad ogni quartiere una scultura portando gli artisti a conoscere il territorio che li avrebbe dovuti ispirare. Sempre i quartieri saranno al centro della narrazione quali protagonisti del lungometraggio dedicato a loro, “Mosaico 13” di Macula. La proiezione avverrà venerdì alle ore 21,30 nel salone Antonia Pallerini di Palazzo Gradari. E la Biosfera? sul palco della scultura tecnologica, simbolo di Pesaro 2024, verranno premiati i vincitori del concorso internazionale “Biosfera Prize“che avrebbe dovuto dotare la Biosfera di nuovi contenuti. Restando in piazza, il programma continuerà, dalle 18,30 con il DJ Set di Checco Tassinari by DiscoDiva: ingresso gratuito e senza contingentamento.

Dreaming Rossini. Si scrive in inglese, ma si vive indossando dei visori a 360 gradi i quali permetteranno di animare le scenografie delle più belle opere rossiniane, traslocate per l’occasione all’interno della Corte Dario Fo e Franca Rame di palazzo Mazzolari Mosca. Le scenografie, già di per sé spettacolo suggestivo, saranno allestite già da venerdì alle 14, ma sarà possibile partecipare alla performance Dreaming Rossini, sabato dalle 11 alle 13.

Musica. Anche sabato in piazza del Popolo, a partire dalle 18,30, ci sarà musica. Sarà il turno di tre cantautrici pesaresi; poi Stefano Ligi dalle 19,30 con le più belle canzoni del cantautorato italiano, mentre alle 21.30 a salire sul palco della Biosfera sarà Raffi con gli XXEnergy.