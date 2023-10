La ‘capitale’ e gli hotel : "Speculare sui prezzi?. No, non succederà. Ma occhio all’estate"

Durante la presentazione di Pesaro capitale della cultura 2024 il sindaco Matteo Ricci tra le tante cose dette ha invitato gli albergatori a non ‘sparare’ alto con i prezzi delle camere. Tra i presenti Paolo Costantini presidente degli albergatori.

Questo invito a volare bassi come lo avete preso?

"Non credo che ci saranno picchi particolari anche perché il programma è stato spalmato nell’arco di un anno. Per cui vedere il costo delle camere d’albergo che passano, faccio un esempio, da 100 a 200 euro è difficile".

Punti eventualmente critici?

"Ci potrebbero essere nella ricezione solamente in luglio e in agosto quando al normale flusso turistico si possono aggiungere persone che vengono proprio per qualche specifico evento culturale".

Basta Pesaro & c. (gli altri comuni) a lanciare un evento?

"Esiste il problema e cioè far conoscere la città, così come ha fatto bene il vicesindaco Daniele Vimini a richiamare l’attenzione della Regione sui contributi che sono fermi per migliorare le strutture alberghiere. Non solo, perché ci deve essere una collaborazione a livello di sistema e quindi regionale, il prossimo anno".

E perché?

"Perché sono coinvolte tutte le Marche. La gente che arriverà all’aeroporto di Falconara per qualche evento poi magari può cogliere l’occasione anche per andare a vedere, che so, la piazza di Ascoli. Un anno, il prossimo, che coinvolge tutti e lo sforzo deve essere collettivo".

Ma iniziano ad arrivare segnali?

"Sicuramernte, perché si percepisce che c’è interesse e la gente si informa anche se si tratta di un turismo che è diverso da quello convenzionale. Si tratta di viaggiatori più legati alla cultura".

Dove avete colto questo interesse?

"In questi giorni siamo tutti alla fiera che si è aperta a Rimini. E vediamo che le persone arrivano e si informano. Poi abbiamo notato anche un’altra cosa".

E sarebbe?

"Che c’è interesse da parte di alcune società o organizzazioni a spostare su Pesaro, proprio perché Capitale della Cultura, magari le loro convention. Un segnale positivo".

A Rimini già siamo alla prossimma... estate?

"Certamente, il lavoro va programmato con anticipo e quindi tutti quanti abbiamo presentato i nostri pacchetti per l’anno prossimo".

Ma la polemica è dietro l’angolo: tra gli sponsor il gruppo Lindbergh di Nardo Filippetti dato come possibile candidato sindaco per il centrodestra...

"Io non so quali siano i termini della sponsorizzazione. Per il resto mi sembra una polemica sterile perché nell’intenzione di Filippetti credo che ci sia solamente quella di far andare bene la città. E di questo dovrebbero essere contenti tutti".

m.g.