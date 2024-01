La Capitale si scatena. Casadei detta il ritmo: "Andremo a tutto gas e vi faremo ballare"

"L’evento alla Vitrifrigo arena di sabato (domani per chi legge, ndr) sarà anche la prima tappa del nostro tour che quest’anno festeggerà i 70 anni dall’uscita di Romagna mia". Mirko Casadei è già pronto a far ballare la folla dentro l’astronave pesarese in occasione dei festeggiamenti della Capitale della cultura 2024. Non potranno mancare i grandi classici che hanno segnato la storia d’Italia: da ‘Ciao Mare’ a ‘La mazurka di periferia’, passando per l’intramontabile ‘Romagna mia’ che durante l’alluvione diventò un vero e proprio inno alla ripartenza, alla forza e al coraggio. Infatti, Il ballo popolare venne anche citato nel discorso di fine anno dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che proprio sabato inaugurerà Pesaro 2024.

"L’emozione è tanta – racconta Mirko Casadei –, con Pesaro ormai c’è un legame stretto che si è consolidato dal CaterRaduno del 2023 alla Notte delle Candele. Qualcuno in questi giorni mi ha anche chiesto: ‘ma voi siete romagnoli, cosa ci andate a fare a Pesaro?’ Ma la nostra musica – risponde Casadei – non ha luoghi e tempi, vuole unire culture diverse e generazioni differenti tra loro. La nostra musica è unione, non divisione. Ed è per questo che noi a Pesaro ci sentiamo un po’ come a casa".

Per l’iniziativa l’orchestra Casadei si allarga, saranno infatti in 11 sul palco (a fronte degli 8 musicisti che normalmente affrontano i tour) a ripercorrere la storia del gruppo romagnolo con balli e canti che hanno solo un obiettivo: "far divertire il pubblico".

Ci saranno infatti momenti differenti, mescolati tra loro, di spettacolo e tradizione ma "il sindaco Ricci si è raccomandato – racconta Casadei –: l’obiettivo della serata è far ballare la gente, e così faremo. Abbiamo organizzato un’esibizione che intratterrà il pubblico e lo vedrà protagonista della giornata. Uno spettacolo ai 100 all’ora".

L’orchestra Casadei si esibirà dalle 20 alle 23 circa, mentre alle 19 riapriranno i cancelli della Vitrifrigo Arena – dopo l’esibizione di Max Gazzè alle 16 – per poter far accedere il pubblico all’interno dell’astronave. L’ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento posti. "Torneremo ad abbracciarci – continua Casadei –, un gesto che il liscio ha nel suo dna ma che per tanto tempo ci è mancato a causa della pandemia. Allora riprendiamo a farlo proprio in occasione di questo incredibile evento che segna un momento cruciale per la città di Pesaro e per i suoi cittadini, e noi siamo fieri di poterne far parte".

Dopo lo spettacolo dell’orchestra Casadei, si riapriranno i cancelli, dalle 22.30, della Vitrifrigo arena per ospitare i giovanissimi con la festa, ‘Once a Year’ e Rosa Chemical, l’unico appuntamento a pagamento della giornata dal costo di 17 euro. "Arriveremo in città qualche ora prima dell’inizio dello spettacolo – conclude Mirko Casadei –, ma ora continuiamo a fare le prove per la grande serata di sabato".

Giorgia Monticelli