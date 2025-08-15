La Capitaneria rafforza i controlli. Cento militari impegnati sulla costa

Giorni "caldissimi", questi, sia oggi che per il prossimo ponte fino a domenica. Così la Guardia Costiera assicurerà, su tutta la regione, la propria presenza in mare e a terra con il dispiegamento di quasi 100 militari, uomini e donne, in forza ai 13 Uffici marittimi e con l’impiego di circa 15 unità navali, assieme ad altrettante pattuglie in auto, coordinati dalle Sale Operative delle Capitanerie di Pesaro e degli altri capoluoghi, oltre agli uffici Circondariali marittimi di Fano e altri.

"Questo sarà dunque – si legge in una nota della Capitaneria – il dispositivo della settimana e della più importante giornata estiva, che si profila caratterizzata dalla massima presenza su litorale e la fascia marittima adiacente".

"Sino ad ora – continua la nota – è stato massimo lo sforzo operativo assicurato dai militari impiegati nell’Operazione Mare e Laghi Sicuri 2025, durante l’attività di vigilanza e pattugliamento del litorale per assicurare il corretto uso del mare nonché il regolare svolgimento delle attività balneari. A tal proposito, in ambito regionale, il personale della Guardia Costiera ha effettuato, via mare e via terra, un totale di 4474 controlli, principalmente volti al rispetto delle prescrizioni del Codice della Nautica da diporto nonché delle ordinanze di sicurezza balneare".

"Sono state poi effettuate 63 sanzioni amministrative per l’inosservanza delle norme in materia demaniale e del diporto e 29 sanzioni amministrate per accertate infrazioni in materia di pesca marittima e sono stati rilasciati 189 bollini blu. Sono stati effettuati, inoltre, 14 soccorsi via mare, che hanno consentito di trarre in salvo 26 cittadini".

"In occasione delle prossime intense giornate estive, la Guardia Costiera ricorda a tutti gli utenti del mare di osservare sempre in ogni circostanza la massima prudenza e di rispettare ogni regola tesa a garantire la sicurezza di ogni attività marittima, sia di balneazione che di navigazione".