La capogruppo del Pd accusa "Otto mesi per una diagnosi"

Anna Maria Mattioli, consigliere e capogruppo del Pd scrive a proposito di sanità: "Stiamo vivendo uno dei tempi più bui. Ci giungono preoccupanti segnalazioni dai cittadini pesaresi e della nostra provincia, che denunciano la grave difficoltà ad accedere alle cure diagnostiche e specialistiche all’interno del Servizio Sanitario pubblico. Anziani con pensioni inime che si ritrovano con tempi di attesa lunghissimi per essere curati a dovere, costretti quindi a rivolgersi al privato per avere diagnosi in tempi accettabili, come giusto che sia vista la fragilità della salute dovuta all’età, dovendo però poi fare i conti con una disponibilità economica per vivere sempre più risicata, pur avendo il diritto all’esenzione dal ticket sanitario. Si aggiunge a questo la narrazione da parte di tante donne pesaresi e dell’ambito territoriale sociale, che nel chiederci di intercedere per denunciare la grave situazione dei tempi di attesa, riferiscono che per un esame mammografico devono attendere oltre 9 mesi dalla prenotazione, riscontrando purtroppo anche problemi di tipo oncologico di tumore in stato avanzato alla mammella, che si sarebbe potuto curare con efficienza se si fosse diagnosticato tempestivamente. Per non parlare dello screening preventivo del pap test con risposte a 78 mesi in quanto vengono analizzati da laboratori fuori città, con conseguenti tempi di attesa improponibili. Non tutte le donne si possono permettere di accedere alle strutture private, sostenendo costi che andrebbero poi a gravare sui conti familiari; la conseguenza è l’abbandono della prevenzione con gravi ripercussioni sulla salute della paziente stessa e a ricaduta una sconfitta per l’intero sistema sanitario nazionale".

Continua la consigliera: " Dai dati Istat, si evince che la Regione Marche sta registrando purtroppo una tra le peggiori situazioni rispetto alla media nazionale, per numero di cittadini che rinunciano alle prestazioni di cui avrebbero bisogno, e per mobilità passiva soprattutto dei pazienti della Provincia di Pesaro e Urbino che si rivolgono alla vicina Emilia-Romagna. Il privato in questo caso viene a supporto del pubblico e in questa situazione dobbiamo dire “grazie di esistere” per dare risposte in tempi consoni, evitando gravi conseguenze, che sarebbero altresì di competenza primaria della Sanità pubblica". Aggiunge: "Arriva dalla Regione solo un timido segnale di consultazione delle parti sul nuovo piano sociosanitario. Sulla progettazione e costruzione del nuovo Ospedale di Pesaro invece silenzio assoluto dopo aver “cestinato” il progetto della giunta Ceriscioli"