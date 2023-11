"La cappellina storica ridotta a magazzino"

"La cappella della parte monumentale del cimitero di Saltara, risalente al 1700, è stata trasformata in un magazzino". E’ l’accusa o, meglio, la triste considerazione, di una signora del posto, Quinta Diambri Cappellini, vedova dell’ex sindaco di Saltara dal 1978 al ’90 Ermes Cappellini. "Avevo già evidenziato lo stato di degrado della chiesina, che ha all’incirca un perimetro di 5 metri per 3, già due anni fa e poi anche nel 2022, senza avere riscontri. Ma stavolta sono particolarmente arrabbiata – evidenzia la signora - perché siamo di fronte a un autentico scempio".

"Nei giorni scorsi – spiega la signora Quinta – ho fatto, come di consueto, la mia visita al cimitero per salutare i miei cari defunti, tra i quali mio marito, e mentre andavo alla fontanella ho trovato la porta della cappella aperta. Così sono entrata per una preghiera, ma non sto a dire in che stato si trovava questo ambiente, ridotto ad un’autentica discarica da chi, evidentemente, non ha rispetto neppure per ciò che di più sacro non esiste: l’ultima dimora per tutti". Anziché un luogo di culto dignitoso, la signora si è trovata di fronte "un contenitore con una bara vuota, probabilmente il resto di una riesumazione e lapidi e laterizi di ogni genere. Un’autentica vergogna, con in più l’antico altare in finto marmo settecentesco nascosto da rifiuti di ogni genere".

Uno scenario, per chi ama Saltara e soprattutto ha sepolti in questo campo santo le persone più care, così come Quinta - che qui ha il papà, la sorella e il marito - del tutto inaccettabile. "E’ stata davvero l’ennesima visione da crepacuore – conferma la signora Diambri Cappellini -; non è tollerabile che una chiesina che ha anche un valore storico e, al di là di ciò, riveste un significato profondo per che ha sepolti in questo luogo i propri congiunti, offra uno scenario del genere. E pensare – aggiunge – che per risolvere la situazione non servirebbero interventi costosi. Basterebbe un’opera di pulizia all’interno della chiesina, con lo spostamento del ‘magazzino’ in un altro ambiente, che se non c’è potrebbe essere costruito in pochi giorni in materiale prefabbricato".

"In occasione della festa di Ognissanti è un’autentica tristezza che la cappella della parte storica del nostro cimitero sia chiusa al culto e che lo sarà anche il 2 Novembre, quando tutti celebreremo i nostri defunti. Mi sembra una situazione davvero indecorosa".