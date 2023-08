La card della discordia La ’paghetta’ del governo va a mille famiglie ma ne dimentica 3mila

di Benedetta Iacomucci

Ci puoi comprare la carne, la frutta, le uova. Ma guai a passare sul nastro la marmellata o il sale. E se già percepisci la Naspi, fossero anche 100 euro scarsi al mese, a quello shopping non hai diritto. Infine, pure se hai tutti ma proprio tutti i requisiti – di reddito, di nucleo familiare – hai il 75% delle probabilità di non ricevere comunque nulla. Com’è successo ad oltre 3mila persone nel solo Comune di Pesaro. Su circa 4100 aventi diritto, solo 1056 hanno potuto ritirare la card per la spesa da 382 euro del governo. Tutti gli altri, gli esclusi, si sono attaccati al telefono ed hanno cominciato a tempestare di chiamate i Servizi sociali o l’Inps, inevitabile sfogo di ogni frustrazione.

Sta creando insomma più malumori che sentimenti di gratitudine la nuova carta del governo, "Dedicata a te", in distribuzione in questi giorni. Un credito di 382 euro e 50 centesimi (poco più di 1 euro al giorno), una sola volta all’anno, con cui acquistare prodotti minuziosamente specificati dal governo stesso. Ne hanno diritto le persone con un reddito inferiore a 15mila euro, con più di tre componenti in famiglia, che non abbiano già forme di sussidi pubblici come Naspi o altro. Va da sé che la platea si restringe non poco, ma proprio per questo dà da pensare che a Pesaro ci siano comunque 4100 persone rispondenti a tutti i requisiti.

"E’ così – spiega l’assessore ai Servizi sociali Luca Pandolfi –: alle amministrazioni comunali è stato demandato il compito di individuare la platea degliaventi diritto incrociando i nominativi con i dati Inps. E’ emerso che a Pesaro c’erano 4100 persone circa in possesso dei requisiti. Il problema è che le risorse messe a disposizione dal governo erano limitate, quindi, di tutte quelle persone, solo 1056 hanno ricevuto la card, in base a criteri di priorità: magari avevano il reddito ancora più basso di 15mila euro, o avevano un nucleo familiare più numeroso di 3 persone. Siamo stati trempestati di chiamate da molte persone che non capivano come fosse possibile avere un diritto ma non poterne godere. Il fatto è che mancavano le risorse economiche per tutti".

Un problema che si sono trovati ad affrontare anche gli altri Comuni: in tutto, in provincia, la somma delle carte in distribuzione (si ritirano alle Poste) è pari a 5.255. "Più che un aiuto economico è uno schiaffo alla povertà – commenta Loredana Longhin, segretaria Cgil Marche –: questa misura è una beffa, un mix tra sciatteria e becero paternalismo. Con questo provvedimento, il povero è visto come irresponsabile, moralmente inaffidabile. Questo si desume dai beni che si possono comprare: infatti il decreto ha previsto un elenco tassativo di beni, che sfiora il ridicolo". E ancora la segretaria: "C’è un accanimento senza precedenti da parte di questo Governo contro le persone povere, un gusto sadico a perseguitare persone che sono in difficoltà quando invece sarebbe importante mettere in campo sia politiche espansive di solidarietà sia politiche attive del lavoro capaci di migliorare la condizione di vita di queste persone. Per fare questo, è necessario investire risorse economiche".