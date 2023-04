La Carducci è "la madre di tutte le palestre pesaresi"

Da ieri pomeriggio la palestra "Carducci" è ufficialmente "La madre di tutte le palestre pesaresi". Una piccola ma significativa targa è stata collocata e scoperta con una breve cerimonia dall’assessore allo sport Mila Della Dora "affiancata" per l’occasione da una piccola folla e da due soggetti che con quella palestra hanno avuto a che fare per motivi sportivi ma anche di insegnamento e di attività scolastica: il quasi centenario ed esimio professor Agostino Ercolessi e Franco Bertini che in quella che fu la culla del basket cittadino vide all’opera i primi grandi rappresentanti. Questa non è una "vecchia palestra", ma è una "palestra antica", uno dei simboli di questa città da ben 113 anni, quando nel 1910, sorse accanto alla scuola che porta lo stesso nome. Questo è stato il senso delle parole dell’assessore Della Dora che, con la collocazione della targa, ha realizzato e portato a termine una operazione nella piccola nella dimensione ma di grande valore culturale e storico in piena linea con l’anno della Cultura che verrà. L’intelligenza premia.