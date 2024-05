La carica degli oltre mille per la ColleMar-athon

Oltre 1.300 iscritti, in rappresentanza di 21 paesi del mondo. Grandi numeri per la 20esima edizione della ColleMar-athon che si svolgerà domenica mattina, con start alle 9. Quasi 700 atleti disputeranno la prova più lunga, i 42,195 chilometri che prendono il via da Barchi; più di 500 alla mezza maratona che parte da Mondolfo, e un centinaio alla 10 km, per ritrovarsi tutti sotto la finisch line posizionata all’Arco d’Augusto. Di ben 21 nazioni diverse, come detto, i concorrenti, che arrivano da Albania, Argentina, Belgio, Bulgaria, Bielorussia, Repubblica Ceca, Croazia, Filippine, Francia, Grecia, Gran Bretagna, Germania, Iran, Italia, Lussemburgo, Marocco, Romania, San Marino, Svizzera, Ucraina e Usa. Un dato che testimonia quanto la manifestazione venga apprezzata a livello internazionale, sia per l’accoglienza che gli organizzatori riservano a ciascun partecipante, senza distinzione fra gli atleti top e i runner amatoriali, sia per la bellezza del percorso. La gara regina, sui 42 chilometri e 195 metri, si svolgerà sul classico itinerario che da Barchi attraversa i centri storici di Mondavio, Orciano, San Giorgio, Piagge, Cerasa e San Costanzo per poi tuffarsi verso la Città della Fortuna. Contemporaneamente allo start della prova più lunga, dalla Piazza del Municipio di Mondolfo sarà sancito il via dell’Half ColleMar-athon, una mezza maratona che dopo un suggestivo giro intorno al paese a balcone sul mare si dirigerà verso San Costanzo, da dove condividerà il percorso della prova clou. E per l’Half, quest’anno, c’è un’importante riconoscimento, perché é valida come Campionato Italiano Paralimpico di specialità. Sul suo stesso percorso si muoveranno anche i partecipanti alla ‘Hola Rimba, camminata contro il mieloma’ che destinerà i proventi delle iscrizioni all’Ail. Sempre alle 9 scatterà, da località Tombaccia di Fano, anche la 10 km. Tenuto conto che l’’Hola Rimba’ nelle edizioni passate ha coinvolto più di 300 persone (le iscrizioni si fanno prima della partenza) e che la mattina a Fano dalle 9 alle 9,30 si terrà anche la prima ‘Corsa degli speciali’ riservata ai ragazzi diversamente abili, con start da Piazza XX Settembre e arrivo all’Arco d’Augusto, la ColleMar-athon coinvolgerà oltre 1.700 runner e camminatori, che diventano più di 2mila se si conteggiano anche i partecipanti alla ColleMar-athon Junior per under 14 in programma per domani pomeriggio ai giardini del Pincio.

Sandro Franceschetti