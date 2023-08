La carica dei 101 anni di Lidia: Auguri social dalla città di Urbania

Grande festa l’altro ieri a Urbania per i 101 anni della maestra Lidia Minguzzi Mambrini, per decenni dietro la cattedra delle scuole elementari di Urbania, Orsaiola e Santa Maria in Campolungo. A spegnere le candeline insieme a Lidia, tutta la sua famiglia tra cui l’ultimo nipotino, venuto al mondo un secolo dopo. A farle gli auguri è arrivato anche il sindaco, Marco Ciccolini. E la foto della festa è finita anche sul profilo social del Comune. Un traguardo davvero notevole per la maestra che nei tanti anni di vita a scuola ha formato migliaia di studenti.

am. pi.