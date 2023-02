La carica dei 200 alla cena di Sant’Antonio

Grande partecipazione alla tradizionale ‘Cena di Sant’Antonio’, protettore degli animali, tenutasi all’Arci di Villa Fastiggi, organizzata dalla Lega Coloni, con la regìa di Giorgio Baldantoni insieme ad Andrea Salvatori e la collaborazione dei tanti volontari: Edera D’Angeli, Luciana Pianosi, Gabriella Giannoni, Donatella Ferri, Anna Bartoloni, Renzina Gurini, Assunta Magi, Paola Pianosi, Gigliola Fattorini, Giorgio Ceccolini, Toni Pierleoni, Luca Di Dario, Andrea Nobili, Mattia Castellani, Stefano Ridolfi e le giovani Flavia Magi, Isabella Ridolfi ed altri. C’erano oltre 200 persone, giunte per degustare le tagliatelle fatte in casa, costarelle, salsicce, coniglio e castagnole. Presente anche l’ex governatore della Regione, Luca Ceriscioli; il consigliere regionale Andrea Biancani; il vicesindaco Daniele Vimini, gli assessori Enzo Belloni, Andrea Nobili, Francesca Frenquellucci e alcuni consiglieri comunali. Presente anche il presidente di Aspes Luca Pieri, il segretario comunale Pd Giampiero Bellucci, il direttore di Confesercenti, Alessandro Ligurgo e l’assessore di Fermignano, Monica Scaramucci.

"Dopo tre anni, siamo tornati – ha ricordato un commosso Baldantoni –. Grazie a tutti gli intervenuti e ai volontari che ci permettono di realizzare queste serate per aiutare chi ha bisogno; dopo gli amici terremotati di Ussita ed altre associazioni quest’anno parte del ricavato va alle famiglie bisognose di Villa Fastiggi. Mi vengono i brividi pensando a quel sabato primo febbraio 2020 quando eravamo qui in tanti e purtroppo alcuni amici e compagni non sono più tra noi. Cominciava il Covid che ci ha cambiato la vita, ha cambiato le nostre abitudini, ma quando ho mandato il messaggio per questa serata hanno risposto in molti, soprattutto nuove persone. Un grazie particolare a Luca Ceriscioli che contro il parere di alcuni riuscì nel 2020 ad annullare il bel Carnevale di Villa Fastiggi, che quest’anno riprende domenica 26 febbraio. Ringrazio anche il parroco don Enrico Giorgini che mi ha pregato di portare il suo saluto".

Ha concluso la serata Ceriscioli: "Bravo Baldo – ha detto – che riesci con il prezioso aiuto dei volontari a rinnovare questa tradizione che riaccende l’emozione dei ricordi e quel sapore antico della campagna ancora infreddolita dall’inverno. Quando nel paese in festa si accorreva da ogni dove perché c’era la messa del patrono, la sfilata del bestiame, le luci e le tavole imbandite. Una tradizione che rivive da noi con la ‘Cena di Sant’Antonio’, appuntamento fisso della Lega dei coloni per celebrare il protettore degli animali (la ricorrenza cade il 17 gennaio ndr), il banchetto risale a circa 50 anni fa. Una pagina della storia della provincia – ha concluso – tenuta viva nel tempo dall’entusiasmo e dalla passione di tanti volontari".

Luigi Diotalevi