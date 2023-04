La carica dei 200 ragazzi per pulire la spiaggia

Duecento studenti del liceo Mengaroni, ieri, hanno raggiunto la spiaggia di Baia Flaminia con sacchetti, guanti e buona volontà, determinati a ripulire al meglio il litorale, in occasione della giornata mondiale dedicata alla salute del Pianeta Terra. Soddisfatta Rosalia Cipolletta, presidente di Legambiente Pesaro, tra gli organizzatori dell’iniziativa, svoltasi con il patrocinico del Comune e dell’Ente san Bartolo: "Il bottino è stato notevole", conferma l’assessore Maria Rosa Conti, davanti ai sacchi pieni di tutto. "Solo di mozziconi di sigaretta - puntualizza Cipoletta - abbiamo raccolto 480 pezzi. Non sono mancati poi rifiuti ingombranti come reti da pesca, copertoni di ruote, lamiere in ferro. Immancabili poi lattine e bottiglie". Quello di ieri è stato il primo di tre appuntamenti mirati alla tutela della costa.

"Le prossime raccolte di Legambiente saranno il 19 e il 23 maggio - conclude Cipolletta -. Ringrazio anche la prof Francesca Filippini per aver coordinato le 9 classi del Mengaroni". Mattinata terminata in allegria: "Dopo la raccolta la prof Filippini e il dottore Claudio Mari, (farmacista noto in città e volontario Legambiente) hanno imbracciato la chitarra facendo cantare i ragazzi e chiudendo in bellezza".