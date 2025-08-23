La carica dei 5 stelle: "Squadra fortissima, fatta con chi ha avuto precedenti esperienze"

Al voto manca poco più di un mese. I pentastellati sembrano seduti alla guida di uno schiacciasassi di cui il motore è già caldo. "La destra ha paura: siamo competitivi e speriamo di vincere". Marta Ruggeri, candidata consigliere alle regionali, capolista a Pesaro Urbino del Movimento 5 Stelle, nel presentare i nomi pesaresi in lista, ha ingranato la marcia pronta ad asfaltare il campo avversario. La circoscrizione elettorale è provinciale: oltre a Marta Carmela Raimonda Ruggeri, consigliere regionale uscente, i candidati 5S per Pesaro Urbino sono Lorenzo Lugli, Francesca Frenquellucci; Mattia Galeazzi; Giovanni Fontana; Giovanna Bruscolini; Pierluigi Ferraro. I primi tre setacceranno di voti Pesaro; Fontana marcherà Fano; Ferraro e Bruscolini si concentreranno su Urbino.

Al volante c’è Ruggeri che svela l’asso nella manica: "Tengo a sottolineare il fatto che questa volta – osserva la capolista - arriveremo a una competizione elettorale con una squadra veramente forte. Sono infatti cambiate le regole del Movmento: potranno competere persone che hanno già avuto esperienze amministrative. Qualora vincessimo potremmo contare su persone che sono in grado di muoversi all’interno delle istituzioni grazie alle competenze acquisite nei precedenti mandati". La conferenza di ieri è servita a presentare i tre candidati “pesaresi“ – Lugli, Frenquellucci e Galeazzi – in ordine di iscrizione sulla lista. A chi si aspettava Frenquellucci seconda sola a Ruggeri – visto l’incarico di assessore comunale a Pesaro e la medaglia di precorritrice con Matteo Ricci dell’alleanza nazionale tra Pd e M5s in Comune – s’è dovuto ricredere: è terza. Come mai? Una punizione per aver disatteso il diktat romano quando Conte ha chiesto di non partecipare alla cena elettorale di Ricci al Campo di Marte? "Non è così nel modo più assoluto – ha chiarito Ruggeri –. Non solo perché non c’è nessuna volontà punitiva, ma anche perché la posizione dei nominativi è totalmente ininfluente". Vero: non funziona come alle politiche. Davanti allo scenario di una Ruggeri assessore non sarebbe automatico il subentro in Consiglio regionale per il secondo in lista, anche fosse il più votato. "L’ingresso in Consiglio regionale – spiega Ruggeri – non è automatico per nessuno, nemmeno per i capilista che dovessero primeggiare in preferenze. La legge elettorale marchigiana è complicatissima e non siamo gli unici a criticarla aspramente. Ci prendiamo l’impegno di modificarla". Se i pentastellati hanno optato per l’alternanza di genere – donna, uomo, donna –, per esempio la civica di Acquaroli ha optato per l’ordine alfabetico.

Insomma "il clima interno è sereno" e i pentastellati giurano che marceranno compatti. Durante la conferenza è statopossibile acquisire alcuni dei temi centrali, cari ai candidati. Per Frenquellucci è prioritario riattivare il tessuto produttivo regionale. "Cito con preoccupazione i dati divulgati da Cna Marche – ha detto Frenquellucci – che parlano di declino imprenditoriale. Abbiamo perso, in quattro anni, 14.781 imprese, pari al 10,1% e pari ad una contrazione 5 volte maggiore del dato nazionale. Oltre ad una politica a supporto e incentivante, bisognerebbe valorizzare il turismo". Lorenzo Lugli che da consigliere comunale ha portato a Pesaro la cultura del “bilancio partecipato“ ha confermato l’importanza di politiche avvedute nella gestione dei rifiuti – ribadendo un secco no al termovalorizzatore – e nella mobilità sostenibile. Il giovane Mattia Galeazzi, di professione geometra e consulente immobiliare, ha messo il dito in quella che è una vera e propria piaga sociale: il caroaffitti e il disagio abitativo dovuto alla carenza strutturale di alloggi popolari. "Bisogna ripartire – ha detto – da una politica della casa efficace, investendo risorse pubbliche nel Fondo inquilini morosi incolpevoli".

Solidea Vitali Rosati