La “carica dei mille“ per brindare in piazza Duca Federico

Centinaia di persone hanno cantato, ballato e brindato all’ombra di Palazzo ducale martedì, nella festa di fine anno, che stavolta si è spostata da piazza della Repubblica a piazza Duca Federico. Una novità che sia il Comune, sia l’Associazione dei commercianti, che l’ha organizzata, giudicano positiva, vista la risposta di pubblico e le ottimali condizioni di sicurezza.

"L’evento è stato molto bello – commenta l’assessore Lara Ottaviani –. C’erano tanti turisti, urbinati e ragazzi che hanno avuto l’occasione di una festa all’aperto qui da noi. Poi, piazza Duca Federico può contenere mille persone senza problemi, infatti di fronte al palco era tutto pieno, e l’affollamento c’è stato pure davanti a Palazzo Boghi e intorno. La scelta del luogo è stata bella anche perché abbiamo vissuto la festa in modo tranquillo. I commercianti sono stati bravissimi e si sono impegnati fino a dopo l’evento, per aiutare nelle pulizie, lasciando una piazza perfetta. Ringrazio poi le forze dell’ordine, che erano lì con noi a vigilare. L’unica nota stonata è che si sono dovuti sbattere da un lato all’altro del centro per cercare di impedire lo scoppio di botti: ci sono stati diversi tentativi, nonostante non fossero autorizzati, tra le mura".

Molto soddisfatta Asscom, di cui Marco Lazzari è presidente e Federica Marini direttrice artistica, che commenta: "La festa è andata oltre ogni aspettativa, siamo orgogliosi di aver visto una piazza così piena di gente di ogni età. Tutti hanno apprezzato e nel giro di poche ore abbiamo finito i 300 scatti a disposizione dell’angolo per le foto ricordo istantanee: vuol dire che è stata un’idea vincente. In più è stata una serata bella per tutti, perché non si è visto caos. Come apice avremo superato ampiamente le 1.000 presenze, poi c’è stato anche ricambio: per esempio, quando sono andati via i grandi sono arrivati i giovani. A mezzanotte la piazza era pienissima, ma tutti sono riusciti a brindare con noi. Sono stati contenti anche gli operatori dello Street food: diverse persone hanno fatto l’aperitivo da loro, poi hanno lavorato tanto nel dopocena. Infine, il cambio di location è stato molto positivo. Piazza della Repubblica ha sempre il suo fascino, ma piazza Duca Federico è un’alternativa magnifica e offre uscite d’emergenza naturali".

