La carica delle 101 e-bike E 200 monopattini in più

"Mammamia, non immaginavo andasse così veloce". Stupore ed emozione ieri pomeriggio al Lido, tra la ventina di persone che hanno accolto l’invito dell’assessore alla Mobilità Barbara Brunori a provare le nuove bici elettriche del bike sharing cittadino. E così, dopo Pesaro, anche a Fano si rafforza la collaborazione con Bird Italia, la società di micromobilità quotata in Borsa e presente in circa 30 città italiane, a favore di una mobilità più Green. "Oggi ampliamo un servizio sostenibile, silenzioso che alleggerisce il traffico e non inquina - sottolinea la Brunori - mettendo a disposizione di cittadini e turisti una flotta di 200 monopattini elettrici e 101 bici elettriche che renderanno gli spostamenti più agevoli a inquinamento zero. Partendo dall’esperienza passata, abbiamo chiesto a Bird di vigilare e tutelare ancor più la sicurezza limitando in molte aree la velocità e impedendo il parcheggio selvaggio".

Ad ogni partecipante all’iniziativa, Giorgio Cappiello, capo delle relazioni istituzionali di Bird Italia, ha regalato un caschetto. "Ne abbiamo distribuiti una ventina. Più di quanto non ci aspettassimo in un venerdì pomeriggio di sole e di mare - commenta -. In tutti i mercati in cui operiamo, ciclicamente cerchiamo di organizzare momenti come questo per sensibilizzare l’utenza al corretto rispetto delle regole. Per questo regaliamo il casco che, ancorché non obbligatorio dopo i 18 anni, è utile". Uno dei punti di forza dei mezzi cosiddetti "ultimo miglio" di Bird è rappresentato dall’integrazione con il trasporto pubblico locale. "Andando verso questa direzione - aggiunge Cappiello -, abbiamo previsto una scontistica a favore di chi è già utente del trasporto pubblico locale. C’è poi la possibilità di sottoscrivere abbonamenti: giornaliero, settimanale, mensile, semestrali o annuali con un’attenzione particolare per le donne".

"Queste due tipologie di mezzi leggeri – conclude l’assessore Brunori – aiutano a collegare in modo silenzioso, sostenibile, e rappresentano un deterrente per limitare il traffico in città. Di certo la mobilità non può rappresentare un ostacolo per nessuno, pertanto ci stiamo adoperando a definire il piano d Peba così da individuare assi di mobilità a favore di ogni persona".

ti.pe.