La Caritas contro furti e truffe

Un incontro informativo per prevenire i furti

in casa e le truffe telefoniche: è l’iniziativa promossa dalla Caritas Diocesana di Urbino prevista per sabato prossimo, 1° marzo alle ore 10,30 alla chiesa dei Cappuccini (zona collegi universitari).

In considerazione della costante emergenza dei furti nelle abitazioni private e delle truffe telefoniche agli anziani, l’ente diocesano ha invitato alcuni rappresentanti del Commissariato di Polizia di Stato di Urbino che forniranno ai presenti consigli pratici e risponderanno alle domande degli intervenuti su quali siano i campanelli d’allarme per meglio evitare di cadere in episodi spiacevoli di questo tipo.