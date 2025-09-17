La Carlina paparazzata come una star. E’ al museo d’arte moderna a Rimini

Il viale del tramonto per la Carlina, al secolo Carla Orazi, non esiste. Una specie di star, nel suo genere, tanto da finire con una sua foto (a destra) dei tempi ruggenti anche in una mostra in corso allestita al museo d’arte moderna di Rimini. Il titolo di questa esposizione fotografica? "La Rimini proibita". E cioè quella quando il divertimentificio romagnolo era pieno di locali da ballo, discoteche e night. Un polo di attrazione, per chi cercava il divertimento, non solo per i giovani italiani a caccia di stranieri. E in questo universo una delle protagoniste delle notti folli della Riviera era proprio la Carlina, al secolo Carla Orazi. Immortalata in una foto che risale agli anni Ottanta. Un personaggio tutte curve, battuta facile, che è poi arrivata anche sui palchi della Tv nazionale partecipando anche al Maurizio Costanzo Show, una delle trasmissioni più popolari della televisione di quei tempi.

Come rimbalza a Pesaro questa foto della Carlina formato Rimini rovente? Non perché l’abbia vista qualche pesarese curioso ma bensì qualche riminese che evidentemente l’ha subito identificata. Un personaggio, tramontata l’era dei bacchettoni, di quelli che venivano anche invitati nei bei salotti della città per una cena con un finale fatto di risate di pettegolezzi vari e di racconti per tutti i tipi e per tutti i gusti.

Dopo qualche anno passato dietro le quinte, in panchina, la Carlina rispunta proprio in questa mostra allestita al museo d’arte moderna di Rimini. E’ in una suquenza di scatti dove si vedono una serie di belle ragazze che girano intorno ai tavoli ed anche in alcune feste in costume. E all’interno di questa serie spunta proprio lei, la Carlina, con il suo balcone prorompente ed una chioma bionda da Sioux.

"Ma sì, me lo ha detto un mio amico – dice lei – che a Rimini c’è esposta questa mia foto. Da quello che sono riuscita a capire deve essere stata scattata al Pascià, a Riccione e se non ricordo male doveva essere in occasione di un mio compleanno, Ma stiamo parlando di oltre 40 anni fa. Non so come l’abbiano avuta e poi ho visto che ra incornicita come fosse un quadro. Una bella cosa, ma piacerebbe ringraziare qualcuno, ma non so come fare – conclude la Carlina – anche perché non so dov’è il museo d’arte moderna di Rimini".