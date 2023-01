La ’Carlina’ va in Tv ospite di Bonolis "Voleva coprirmi, gli ho detto no"

La ’Carlina’ torna in Tv, al programma di Bonolis ’Avanti un altro’. "Le nuove puntate del quiz – conferma Carla Orazi - andranno in onda a partire da lunedì 9 gennaio su Canale 5. Sono rientrata da Roma dove sono stata ospite di Bonolis. Esperienza spettacolare, una gioia infinita anche perché a me piacciono le amicizie. Ho conosciuto tanta gente dello spettacolo, della redazione, tutti i concorrenti simpaticissimi. Abbiamo fatto tante foto, davvero bei ricordi. Quando ho avuto il colloquio con Paolo mi ha detto che non voleva che indossassi i miei abiti perché non adatti all’orario di una trasmissione delle 18,45 in quanto troppo succinti.

Allora ho fatto presente che se mi coprite la scollatura, allungate i vestiti e abbassate i capelli io non riesco nemmeno a parlare perché sparisce il mio personaggio. Quindi alla fine si è sottomesso come hanno sempre fatto tutti gli uomini perché ho sempre ragione". Poi Carla conclude: "Mi sono divertita molto, mi hanno detto che sono una persona che emana tanta allegria e positività, in effetti fa parte del mio carattere. E’ bello stare fuori, incontrare nuove persone, però vi assicuro che è stupendo rientrare a Pesaro, ritrovare le mie amiche, stare insieme, andare a cena e raccontarci le nostre esperienze. Mando un bacio a tutti, un abbraccio fortissimo ed auguro un buon 2023. Ricordo che da lunedì 9 gennaio, dalle 18,45 nel salottino di "Avanti un altro" ci sarò anch’io. Vi aspetto tutti su Canale 5, non potete mancare".

’"Avanti un altro’ è un game show in onda su Canale 5 condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti. Per la pesarese Carla Orazi, la mitica Carlina senza età, con la sua chioma bionda, le curve generose e mai nascoste, la Tv apre le porte dello show sapendo di contare sulla sua travolgente e contagiosa simpatia.