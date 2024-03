La cartolina del degrado. Porta Rimini senza dignità

Rifiuti di ogni genere, bottiglie, resti di cantiere, plastiche, un brutto murales, i pluviali di proprietà comunale che scaricano a terra, senza che le acque vengano convogliate nelle fognature causando spesso acquitrini: è la situazione in cui versa la fine della strada della Romagna, venendo da nord da largo Tre Martiri e sbucando davanti a Porta Rimini.

Una pessima cartolina di ingresso alla città, che crea anche disagi per i residenti e per i quali, è intervenuto Daniele Malandrino, consigliere comunale di Fratelli d’Italia: "Le segnalazioni vengono fatte da un po’ di tempo, ma finora non si è smosso niente – spiega Malandrino –. Purtroppo sembra che non sia nell’interesse dell’amministrazione aiutare i cittadini a tenere bello il loro centro storico. Lo spettacolo che si presenta, a chi volge lo sguardo verso i bastioni cittadini, è veramente indegno per la città perché ci si trova di fronte ad uno stato di totale abbandono. Anche lo stemma araldico dei Della Rovere, all’angolo del bastione, appare bisognoso di una urgente pulizia e restauro. Se si guardano le mura da dentro la Porta, un cartello storico, restaurato dall’Istituto d’arte a suo tempo, è oggi coperto in parte dai pluviali che ne impediscono la lettura. È stato poi riposizionato, dopo il restauro, al di sotto dell’arcata, dove viene ricoperto dal guano dei piccioni che stazionano lì". Vicino a Porta Rimini, inoltre, si stanziano gli Orti Giulii, che da anni hanno accompagnato i pomeriggi di generazioni di pesaresi. Basti ricordare le feste organizzate o gli eventi, che spesso coinvolgevano anche l’Osservatorio Valerio: "Per quell’edificio è stata promessa una riqualificazione mai avvenuta, per il quale fu lanciato in consiglio comunale l’ambizioso progetto di "We Valerio" ma che di fatto resta chiuso ed in stato di deterioramento, come il San Benedetto (ex manicomio, ndr.) – continua il consigliere –. Poi abbiamo l’ultimo tratto del Corso: un vero luogo del degrado e dell’abbandono in pieno centro urbano. Chi lo percorre sa di cosa si tratta: una strada che nulla ha da invidiare a quelle dissestate di Beirut degli anni ‘80. Ho più volte segnalato questo stato di cose attraverso comunicati stampa, così come è stato più volte segnalato dai residenti, ma niente. Mi vedo costretto a chiedere risposte concrete su cosa si sia programmato per rimediare a questo stato di cose ormai ben conosciuto. Probabilmente, considerati i pochi mesi che mancano al cambio amministrativo, l’incombenza ricadrà sulle spalle della prossima amministrazione, sprecando quindi l’ennesima stagione estiva e, purtroppo, anche l’anno della capitale italiana della cultura".

Alessio Zaffini