La “Casa dei Pazzi“ e la storia della grafica

Cinquant’anni fa a Urbino c’era una “Casa dei Pazzi“. Era palazzo Benedetti, in via Puccinotti, popolato – oltre che dall’ingegner Ferruccio, proprietario – da una moltitudine di studenti, con una predilezione per quelli che frequentavano corsi artistici. Un luogo che è stato ricordato ieri all’ISIA da Roberto Gobesso e Gianni Rusconi, due ex inquilini di quelle mura nonché allievi dell’allora neonato ISIA, in occasione della presentazione di un doppio volume dai titoli “La casa dei pazzi nella città ideale“ e “Io sono la schiuma“, realizzata in concomitanza con il mezzo secolo dell’Istituto. Dapprima denominato CSAG, Corso Superiore per le Arti Grafiche, fu fatto crescere da Albe Steiner. Per suo impulso, nel 1974, circa dieci anni dopo la nascita, lo CSAG diventa Istituto Superiore per le Industrie Artistiche. Gobesso e Rusconi, nei due volumi ricchi di fotografie, tracciano la storia architettonica, sociale e culturale dell’ISIA e delle sue sedi, partendo proprio dalla Casa dei Pazzi, ovvero un palazzo (oggi di proprietà dell’ateneo) che all’epoca era popolato di grafici e artisti in erba, i quali lo resero una sorta di “succursale“ dell’ISIA, un laboratorio, un ritrovo di gente variegata. Un piccolo ecosistema di follia. La pubblicazione è stata sostenuta da Urbino Capoluogo e dal Gruppo Atena: "In Italia – ha detto Giorgio Londei, presidente di Urbino Capoluogo – non esiste una città con tanti enti di formazione artistica. È stata una conquista fatta di tanti passi, che non dev’essere mai scontata. Nel 2017 la settima commissione del Senato decise che l’ISIA di Urbino avrebbe dovuto perdere l’autonomia, ma assieme all’allora presidente Ilvo Diamanti convincemmo i senatori a tornare sui loro passi. Dobbiamo anche oggi stare sempre vigili, e questa iniziativa rimarca l’unicità e la preziosità dell’ISIA di Urbino". Entusiasta anche l’assessore alla cultura Lara Ottaviani, che ha sottolineato come "grazie a questi volumi si torna indietro anche nella storia della città: riassaporiamo quel mondo lontano cinquant’anni ma che ha lasciato una traccia che prosegue e proseguirà con un futuro di certo luminoso".

