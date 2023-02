La Casa Natale di Raffaello trionfa nella Sanremo dedicata ai musei

La Casa Natale di Raffaello trionfa al Sanremo ‘museale’ conclusosi domenica. Tra le manifestazioni parallele che accompagnano il Festival della canzone italiana, oltre all’ormai noto FantaSanremo, da quest’anno è stato creato, per iniziativa dei Musei di Empoli, anche il FantaSanreMusei, una gara virtuale tra musei italiani che premiava i più originali abbinamenti tra opere in mostra e titoli di vecchie canzoni sanremesi. "Ogni Museo – spiega Luigi Bravi, presidente dell’Accademia Raffaello – doveva scegliere cinque opere ed abbinarle ad una canzone che richiamasse tra le parole l’opera scelta, ancor meglio se fatto con la leggerezza dell’ironia o di simpatiche metafore. Così ci siamo mossi per trovare le nostre cinque proposte: il bozzetto in gesso che raffigura un giovanissimo Raffaello sorridente è stato abbinato a ‘Mi sento bene’ di Arisa; il calco in gesso del cranio di Raffaello donato nel 1870 dall’Accademia dei Virtuosi del Pantheon è stato accoppiato ironicamente a ‘Per sentirmi vivo’ di Fasma; uno splendido ritratto a pastello di uomo barbuto di cui non si conosce l’identità calzava a pennello con ‘O forse sei tu’ di Elisa; l’incisione che cattura i resti di Raffaello durante la riesumazione del 1833 è stata abbinata a ‘Terra promessa’ di Eros Ramazzotti; infine una copia incisa della procace Fornarina è stata accostata a ‘Tantissimo’ cantata dalle Vibrazioni".

Il quintetto ha sbancato la classifica, e su quaranta musei partecipanti si è aggiudicato la simbolica vittoria, davanti a Area archeologica di Carsulae (Umbria), Musei Oliveriani di Pesaro, Progetto Suburbio di Pisa e Museo Paleontologico di Montevarchi (AR). Menzioni speciali per il Teatro romano di Gubbio, Museo archeologico di Spoleto, Museo Tattile Omero di Ancona e Palazzo Ducale di Mantova. "Abbiamo partecipato – chiude Bravi – convinti che questa fosse una bella occasione per il nostro museo di mettere i propri contenuti, legati perlopiù alla fruizione dei turisti e alle ricerche degli studiosi, in contatto col mondo della musica, che fa presa su tutte le fasce d’età e su tutti gli interessi, specie quando si tratta del Festival per antonomasia. Abbiamo scelto opere identitarie per la Casa di Raffaello, che raccontano la storia del museo, e crediamo che sia stato utile intessere contatti con tante realtà che, senza il FantaSanreMusei, non si sarebbero mai costruiti".

gio. vol.