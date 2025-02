La casa natale, la Fondazione, il Rof: il suo legame con Pesaro

Anche se Rossini ha trascorso a Pesaro solo pochi anni della sua vita, il legame con la città non si è mai interrotto e ancora oggi monumenti e iniziative lo ricordano. La sua casa natale che fu acquistata dal comune di Pesaro nel 1892, a 100 anni dalla sua nascita, e che oggi ospita un museo, nel 1904 viene dichiarata monumento nazionale. Un altro monumento importante che lo ricorda è il Teatro Rossini, costruito nel 1637, e ricostruito nel 1818. Venne inaugurato lo stesso anno con la messa in scena della sua famosa opera “La Gazza Ladra”. Inoltre abbiamo il Rossini Opera Festival che è uno dei più importanti festival musicali del panorama europeo, una manifestazione internazionale dedicata a Rossini. Istituito nel 1980, con l’intento di affiancare e proseguire l’operato della Fondazione Rossini, il festival ha riportato alla luce diverse opere di Rossini che erano state dimenticate. Il Conservatorio Rossini è uno dei più antichi e prestigiosi conservatori Italiani. Fondato nel 1882 conserva un rilevante patrimonio storico. Infine il Museo Nazionale Rossini che è stato inaugurato l’11 giugno 2019. Il museo racconta la vita straordinaria di Rossini, il percorso espositivo è un viaggio a 360 gradi nel mondo rossiniano, narrato come un’opera lirica, metafora musicale della sua esistenza.

Alessandro Manenti, Piermarco Moretti, Francesco Pacini, Alessandro Roccetti