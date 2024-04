La Casciotta d’Urbino con altri formaggi Dop aiuta l’economia italiana

Nuove notizie in casa Casciotta di Urbino, una delle quattro Dop regionali più amate. Il formaggio urbinate si unisce ad altre due Dop italiane, ovvero al Piave e al Provolone Valpadana per una grande operazione di difesa culturale e sociale. Formaggi che generano un fatturato complessivo di circa 5,2 miliardi e 8,6 miliardi di valore al consumo (fonte Ismea Qualivita). La scelta di presentare questa collaborazione, sotto l’egida di Aecis, nella sala stampa di Montecitorio non è casuale.

E’ infatti stata approvata una norma che va incontro a allevatori e imprenditori agricoli di cui Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera, è primo firmatario: una riforma strutturale che stanzia 156 milioni di euro dal 2024 al 2029 e 27,76 milioni annui dal 2030. La legge vuole promuovere e sostenere l’imprenditoria giovanile, under 41, nel settore agricolo e rilanciare il sistema produttivo.

"La legge prevede una serie di misure come un regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura – dichiara Mirco Carloni –, agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici, la concessione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione, agevolazioni fiscali per l’ampliamento delle superfici coltivate e un diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione". Il Consorzio della Casciotta d’Urbino Dop è all’interno di un progetto integrato di filiera agroalimentare, fondato sui valori della cooperazione, "che ambisce – ha affermato il presidente Gianluigi Draghi – a rendere efficienti e innovative le aziende zootecniche nonché per mantenerle nei territori e di conseguenza preservare l’occupazione, perché se restano le aziende rimangono in vita i servizi, da quelli sociali, sanitari e culturali a quelli digitali".

fra. pier.