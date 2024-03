La casetta dell’acqua. Inaugurata a Gradara. Ogni litro 5 centesimi

Gradara aderisce al progetto di Marche Multiservizi condividendo l’idea di promuovere la sostenibilità ambientale. L’altra mattina, in via Bologna a Gradara, è stata infatti inaugurata una nuova casetta dell’acqua realizzata da Adriatica Acque con il contributo di Aato 1 Marche Nord, in collaborazione con Marche Multiservizi e l’amministrazione comunale.

L’iniziativa si è tenuta in presenza dell’assessore all’Ambiente Arianna Denti, del vicesindaco Thomas Lenti, del presidente di Marche Multiservizi Andrea Pierotti, e anche di alunni e insegnanti della scuola primaria ‘Gino Strada’. L’evento è stato organizzato proprio nella Giornata Mondiale dell’Acqua, acquisendo dunque un valore ancora più simbolico.

"Bere l’acqua del rubinetto o delle casette dell’acqua è sicuro perché lo certificano le oltre 160 analisi effettuate ogni giorno – spiega il presidente di Marche Multiservizi, Andrea Pierotti –. È ecologico perché consente di ridurre la produzione di bottiglie di plastica e dei relativi imballaggi ed è economico perché un litro d’acqua costa molto meno rispetto a quelle acquistabili al supermercato". L’acqua avrà un costo di 5 centesimi per ogni litro, e al momento dell’erogazione si potrà scegliere tra acqua liscia, refrigerata o frizzante.