La Cbf Balducci batte Imola e corre

CBF BALDUCCI3CLAI IMOLA0

CBF BALDUCCI: Mazzon 10, Bonelli 2, Battista 12, Busolini 6, Decortes 19, Bulaich Simian 11, Bresciani (L), Sanguigni, Orlandi. Non entrate: Caruso, Morandini, Allaoui, Fiesoli. All.: Lionetti.

CLAI IMOLA: Bulovic 2, Ravazzolo 4, Stival 3, Mescoli 12, Melandri 4, Drewnick 1, Mastrilli (L), Visentin 1, Gambini (L), Migliorini, Stafoggia, Rizzieri. Non entrate: Pomili. All.: Caliendo.

Arbitri: Viterbo, D’Argenio.

Parziali: 25-10 25-18 25-14.

In poco più di un’ora la CBF Balducci batte Imola in un match all’insegna della continuità. Le maceratesi sono terze nell’A2 di volley femminile con 36 punti in scia a San Giovanni in Marignano e Messina. MVP Bulaich con 11 punti e il 64% in attacco, top scorer Decortes con 19 palloni messi a terra, ma tutte hanno giocato bene. Dopo un anno dall’infortunio al ginocchio torna titolare Busolini: per lei 6 punti con 2 muri vincenti. Dominio arancionero nel primo set: un attacco vicino al 60%, gli 8 punti di Decortes (62% con 2 muri vincenti) fanno la differenza: 25-10 per la CBF Balducci. Nel secondo set le maceratesi tengono alto il livello di gioco in ogni fondamentale: 3 muri e 1 ace, più altri 7 punti di Decortes per il il 25-18. Nel terzo set Bulaich sale in cattedra con 6 punti e l’83% in attacco, altri 4 muri arancioneri spengono ogni velleità delle romagnole: 25-14 il finale.