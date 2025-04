La Cellula Coscioni per il testamenbto biologico. Da domani raccolta firme in centro e all’Ipercoop

La Cellula Coscioni di Pesaro e Urbino Coscioni aderisce alla mobilitazione nazionale per informare e sensibilizzare la cittadinanza sul testamento biologico e per chiedere alla Regione Marche (con una raccolta di firme) l’approvazione di una legge che tuteli i diritti individuali nel fine vita. Il testamento biologico è molto più di un semplice documento: da ormai 7 anni rappresenta l’espressione della libertà e della responsabilità di ogni persona nel decidere in maniera consapevole il proprio percorso di cura e i limiti di questo percorso. Durante la mobilitazione sarà possibile firmare per un appello rivolto alla Regione Marche affinchè discuta e approvi la legge sul fine vita. La mobilitazione si svolgerà a Pesaro tramite una postazione in via Branca all’altezza del Portale San Domenico il 3, 4, 5, 10 aprile 2025 dalle 16 alle 20; l’Ipercoop Miralfiore l’11, 12 aprile dalle 16 alle 20.