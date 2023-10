La cena della memoria. Teresa e Marcella show

La cucina di due grandi cuoche della nostra provincia sarà degustata in una serata speciale in programma giovedì 19 ottobre alle 20,30 alla Taverna del Pescatore di Casteldimezzo. Elisabetta Renzi e Andrea Mei, rispettivamente la figlia e l’allievo di Teresa, riproporranno infatti i piatti della grande Teresa Lani del ristorante Teresa Hotel Principe, una delle cuoche di Veronelli nonché già Stella Michelin e tra i ristoranti meglio recensiti della guida dell’Espresso di Raspelli. Marcella Baldelli, la moglie di Renato Baffoni,cucinerà invece i piatti che hanno fatto la storia dell Taverna del pescatore, il locale della autentica tradizione marinara. Nei dettagli (prenotazioni già aperte al 377 367 2600): moscardini, porcini, salsa di acciughe di Teresa, i passatelli al sugo di cannelli di Renata, i ravioloni di sogliola al sugo di fegato grasso d’oca di Teresa, e ancora pesce, pancetta e alloro di Marcella, infine la mousse di banane e fichi caramellati di Teresa. Conduce Otello Renzi, sommelier, per una serata ideata da Marco Baffoni. In abbinamento i vini di un grande vignaiolo che imbottiglia emozioni, Stefano Antonucci: Spumante Brut Rosè Metodo Classico Chardonnay e Pinot Nero Santa Barbara, Stefano Antonucci Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore, Tardivo ma non Tardo Castelli di Jesi Verdicchio Docg Riserva Classico, Lina Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Passito-Santa Barbara. Vini che hanno come motivo comune eleganza, finezza e freschezza, vini premiati dalle guide e che hanno fatto conoscere le Marche nel mondo.

d.e.