La “Cenerentola“ che fece epoca: il Rof celebra così Luca Ronconi

In programma dal 7 al 30 novembre il progettoCenerentola #25, che celebra il 25° anniversario della messinscena di Luca Ronconi al Rof 1998. L’iniziativa ha come oggetto la realizzazione di un percorso di divulgazione dei contenuti storici e artistici legati alla conoscenza dell’opera lirica quale simbolo del patrimonio culturale italiano nel mondo anche attraverso le tecnologie digitali. La Cenerentola andò in scena con la regìa di Luca Ronconi, le scene di Margherita Palli e i costumi di Carlo Diappi il 10 agosto 1998 al Palafestival. Carlo Rizzi diresse l’Orchestra della Toscana e il Coro da Camera di Praga. Del cast facevano parte Juan Diego Flórez (Don Ramiro), Alessandro Corbelli (Dandini), Bruno Praticò (Don Magnifico), Rosanna Savoia (Clorinda), Marina Comparato (Tisbe), Vesselina Kasarova (Angelina-Cenerentola), Lorenzo Regazzo (Alidoro).

Martedì 7 alle 20 al Multiplex Giometti Cinema sarà trasmessa la ripresa Rai della Cenerentola riproposta al Rof due anni dopo, nel 2000. Sul podio tornò Carlo Rizzi, alla guida dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e del Coro da Camera di Praga. Il cast fu quasi tutto rinnovato, ad eccezione di Juan Diego Flórez e Bruno Praticò che conservarono i ruoli di Don Ramiro e Don Magnifico, mentre il personaggio di Cenerentola fu affidato a Sonia Ganassi, accanto a Roberto De Candia (Dandini), Ekaterina Morozova (Clorinda), Sonia Prina (Tisbe) e Nicola Ulivieri (Alidoro). La proiezione sarà preceduta da una introduzione a cura di Ilaria Narici, direttore scientifico della Fondazione Rossini. L’ingresso è gratuito.

Mercoledì 8 alle 18,30 nella sala della Repubblica del Teatro Rossini si terrà il Rof Talk La Cenerentola 25 anni dopo, con la partecipazione di Luigi Ferrari (presidente dell’Istituto Nazionale Studi Verdiani, all’epoca direttore artistico del Rof), Angelo Foletto (presidente Associazione nazionale critici musicali), Ilaria Narici (direttore scientifico della Fondazione Rossini), Ernesto Palacio (Sovrintendente Rof) e i membri del cast che il giorno successivo canteranno La Cenerentola.

Giovedì 9 alle 21 al Teatro Rossini sarà eseguita una selezione di brani della Cenerentola. Nel cast, giovani affermati interpreti formati nell’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda“. Domenica 12 novembre alle 18 al Teatro Rossini il pianista Francesco Libetta terrà un recital dal titolo Rossini e dintorni, eseguendo musiche di Rossini, Sogner, Valeri, Vernet, Kalkbrenner e Liszt, con pagine rare ispirate a temi rossiniani. Seguiranno due appuntamenti di promozione internazionale del progetto al Consolato d’Italia a New York (lunedì 27 novembre) e all’Ambasciata d’Italia a Berlino (giovedì 30 novembre), nei quali sarà riproposta la selezione di brani da Cenerentola e annunciato il programma dettagliato del Rof 2024. Info e biglietteria per i concerti del 9 e 12 novembre: 0721.387621: vivaticket.it

l. d.