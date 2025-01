“La Cenerentola“ sul grande schermo. Primo ciak per l’opera rossiniana

Primo ciak a Pesaro per le riprese del film “La Cenerentola“, tratto dall’opera omonima di Gioacchino Rossini. Il regista Fabio Condemi si è rifatto liberamente al soggetto e alla sceneggiatura originale di Damiano Michieletto, con la produzione di Genoma Films. "Questo film rappresenta un traguardo significativo per la nostra regione – ha detto Andrea Agostini, presidente di Marche Film Commission – sia per la valorizzazione del suo straordinario patrimonio culturale, sia per la capacità di unire cinema e musica in un’unica narrazione".

Tra le principali location il centro storico di Pesaro e il lungomare con l’Hotel delle Nazioni. Sono coinvolti nelle riprese circa 200 persone tra figuranti, comparse e numerosi professionisti della Regione, mentre la direzione musicale è affidata al maestro Enrico Lombardi, con l’orchestra e il coro del Comunale di Bologna. Il regista pesarese Condemi è al suo debutto nel cinema: "Cenerentola per me è Pesaro, la città della mia infanzia e della mia adolescenza, un’opera che ascoltavo in cuffia mentre camminavo per le vie del centro. Nel mio film vorrei restituire questo senso folle e liberatorio della musica di Rossini. Più che in altri compositori si ha la sensazione che la musica superi il libretto".

Nel film, durante una passeggiata mattutina una ragazza, Angelina, che lavora in un hotel sul lungomare, ascolta in cuffia La Cenerentola di Rossini, e per sfuggire alla sua realtà quotidiana sogna di diventare la protagonista dell’opera.

"In un gioco di specchi continuo tra realtà e immaginazione, tra matrigna e sorellastre, la trama del film la porterà a cambiare completamente la sua vita: i suoi desideri si realizzeranno – dicono le note della produzione –, incontrerà un moderno principe e salirà da protagonista sul palcoscenico".