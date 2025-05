La centenaria banda di Montefelcino a Roma per papa Leone XIV

Sabato e domenica a Roma si è svolto il Giubileo delle bande e dello spettacolo popolare. Per via della Conciliazione hanno sfilato decine di fanfare in rappresentanza di 90 Paesi, poi riunite in piazza San Pietro per il Regina coeli di papa Leone XIV. Di queste delegazioni, col sindaco Maurizio Marotesi in testa, ha fatto parte anche la banda cittadina di Montefelcino, che la scorsa estate ha festeggiato i 110 anni di vita. Correva infatti l’anno 1914 allorché a Montemontanaro fu costituita una banda musicale per iniziativa del parroco di allora, don Giuseppe Rossi, e di Giuseppina Bartoli, maestra elementare. Nell’anno 111 dalla fondazione, la sua eredità è nelle mani del maestro Sauro Piersanti. Così il sindaco Marotesi commenta l’esperienza romana: "Per Montefelcino ma soprattutto per la Banda musicale cittadina è stato un grande evento bandistico e un’esperienza emozionante, sia per la possibilità di esibirsi a San Pietro di fronte al nuovo pontefice sia perché eravamo l’unico corpo bandistico della provincia. Grazie a tutti". a.bia.