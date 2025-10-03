"La centralina funziona". Ma i dati solo nel 2026

"Anche se al momento non vengono pubblicati i dati, la centralina di monitoraggio della qualità dell’aria della zona industriale di Bellocchi è oggi in funzione e lo resterà fino a marzo 2026". Lo ha assicurato l’assessore all’Ambiente Loretta Manocchi in Consiglio comunale, rispondendo a un’interrogazione del consigliere del M5S, Francesco Panaroni, che chiedeva chiarimenti sul destino dell’impianto dopo l’incendio dell’11 agosto scorso alla Carbon Line. Un episodio che ha riacceso i riflettori sulla sicurezza ambientale e sulla mancanza di dati chiari. La risposta di Manocchi ha chiarito un passaggio cruciale. Nel settembre 2015, con l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Profilglass, venne previsto l’uso di una centralina a servizio del Comune, in comodato gratuito. Per anni, seppur con difficoltà e costi sostenuti dall’amministrazione, la stazione è stata mantenuta operativa e i dati analizzati da Arpam e dal Dipartimento provinciale. Ma il 17 gennaio 2023 Profilglass decise di non rinnovare l’accordo, sottraendo di fatto all’ente pubblico la disponibilità della centralina. Da allora il Comune non ha più potuto eseguire direttamente le misurazioni, alimentando polemiche e preoccupazioni. È qui che interviene il decreto n. 130 del 18 settembre 2024, adottato dalla Regione Marche nell’ambito del Procedimento Autorizzativo Unico richiesto dalla stessa Profilglass.

"Quel provvedimento – ha sottolineato Manocchi – ha imposto alla società di restituire al Comune la disponibilità della centralina per 15 mesi, garantendo un monitoraggio costante e verificabile". Non solo: il decreto ha obbligato Profilglass ad attivare un piano parallelo di controlli per un anno intero, con analisi su inquinanti specifici come benzene, aldeidi, metalli (tra cui l’alluminio) e polveri sottili PM10 e PM2.5. Il nuovo monitoraggio è iniziato a marzo 2025 e si concluderà a marzo 2026, quando la società dovrà consegnare una relazione dettagliata con tutti i dati raccolti, da condividere con Arpam e Comune. "Al termine di questo percorso – ha aggiunto l’assessore – la centralina tornerà formalmente nella disponibilità del Comune, in comodato gratuito, grazie alla convenzione stipulata con la Regione, e i dati saranno resi pubblici". Ma le rassicurazioni non hanno convinto Panaroni, che ha ricordato che "dal 2019, quando è andato in pensione il dipendente comunale che caricava i dati sul sito, i cittadini non hanno più potuto consultare i dati in tempo reale". Una mancanza grave, secondo i 5 Stelle, soprattutto per chi vive vicino dalla zona industriale: "Quelle famiglie hanno il diritto di sapere quali sono le condizioni ambientali, per tutte le imprese che operano nell’area".

Tiziana Petrelli