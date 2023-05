La Cgil boccia gli aumenti del Cda e bacchetta il suo delegato per gli attacchi a Pierotti

Entra in campo, ma a forza, la Cgil col suo segretario Roberto Rossini parlando del caso Marche multiservizi e dei relativi compensi aumentati del 68% per acclamazione dei sindaci presenti. Poi c’è stato il dietrofront quando il presidente Pierotti ha rifiutato l’aumento a cui è seguita una polemica anche con il rappresentante Cgil dei dipendenti che lo accusava di esser poco in azienda.

"Avremmo preferito esprimerci nelle assemblee con i lavoratori piuttosto che sui mezzi di informazione – scrive la Cgil – ma in risposta alle dichiarazioni del Presidente Pierotti che chiamano in causa la Cgil in riferimento a commenti attribuiti dal vostro giornale a Stefano Ovani, coordinatore regionale della Fp Cgil per il settore igiene ambientale, precisiamo che la Cgil non ha mai pubblicamente commentato e fatto valutazioni sulle modalità, capacità nonché sulle propensioni individuali di alcun dirigente, presidente eo funzionario pubblico o di azienda pubblica partecipata, e non ha intenzione di cambiare per questa vicenda tale prassi. Allo stesso tempo riteniamo inaccettabile che si chieda le dimissioni di un sindacalista adducendone la mancanza di rappresentanza e consenso tra i lavoratori. Ricordiamo infatti che sono solo i lavoratori e non i datori di lavoro, a decidere da chi e da quale organizzazione farsi rappresentare (nel settore dell’igiene ambientale un meccanismo di rappresentanza trasparente e collaudato)".

"Comprendiamo – continua la nota – che il presidente Pierotti possa essersi sentito offeso da alcune valutazioni e dichiarazioni attribuite a Stefano Ovani dal Resto del Carlino che attengono alla sua persona. Tuttavia, pur rimanendo totalmente estranea la nostra organizzazione a tali affermazioni, vorremmo evidenziare che dal contesto dell’intervista emerge chiaramente quanto tale vicenda abbia ingenerato un clima di forte preoccupazione che si è aggiunto ad una grande incertezza sul futuro, che da troppo tempo i lavoratori dell’azienda stanno subendo, anche per i tentennamenti della politica locale e regionale sul tema delle infrastrutture, delle gare per la gestione dei servizi e per le mancate risposte sugli assetti futuri delle aziende partecipate. Infine, precisiamo che la Cgil di Pesaro e Urbino ritiene gli incrementi dei compensi del CdA inopportuni ed eccessivi se rapportati al momento di forte difficoltà economica che vivono molte famiglie a causa della ripresa inflattiva e della speculazione".

"La Cgil è anche pienamente consapevole che i componenti dei CdA di altre aziende multiutility si attestano su livelli più alti se rapportati a quanto percepiscono gli attuali componenti del cda di Marche Multiservizi, ma la modalità scelta per gli aumenti è stata sbagliata"