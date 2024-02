La Cgil e la Carovana dei diritti: autonomia differenziata, i rischi

Arriva oggi a Urbino e Cantiano, mentre domani sarà a Pesaro – al Campus scolastico dalle ore 11 alle 13 – la “carovana dei diritti“, manifestazione di protesta nazionale organizzata dalla Flc Cgil con il coinvolgimento del movimento ambientalista di giovani “Friday for Future“ e della Consulta studentesca.

La mobilitazione sta facendo il giro dell’Italia in camper. "Alla fine di questo viaggio avremo percorso oltre 30mila chilometri – spiega Tuscia Sonzini, segretario provinciale Flc Cgil –. Il viaggio intrapreso dal camper dei diritti tocca tutte le regioni italiane e ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui rischi dell’autonomia differenziata che potrebbe, per esempio, fare dell’Istruzione materia regionale e non più statale. Altri temi saranno la contrazione dei finanziamenti al sistema universitario, la critica al liceo Made in Italy e altri".