La chiatta deposita i massi: via ai lavori anti-erosione

Da ieri mattina è al lavoro davanti il litorale cittadino una grande chiatta (foto) carica di massi che vanno depositati come rinforzo sulle scogliere che difendono l’arenile dalle mareggiate e dall’erosione. Una operazione che gli operatori balneari chiedono da tempo. Questo il primo dei passaggi che vengono fatti in attesa che inizi la bella stagione, ormai alle porte. E tra i vari temi sul tavolo c’è anche quello dell’erosione marina: le ultime forti mareggiate di Levante si sono portate via la sabbia riducendo gli spazi ai concessionari di spiaggia per piantare ombrelloni e lettini. Su questo fronte, anche per capire gli stanziamenti che verranno messi in campo per il ripascimento, ci sono già stati degli incontri tra gli operatori e l’amministrazione.