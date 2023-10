La chiesa del Lazzarini finemente restaurata. La corte resterà privata

Il piano di recupero ad opera dell’Erap dell’Oratorio della Misericordia, detto delle Zoccolette, è approdato ieri in giunta. Carte alla mano, "la chiesa con le opere del Lazzarini sarà finemente restaurata da Erap e sarà destinata ad iniziative culturali di pregio", come ha detto ieri il vicesindaco Vimini, mentre "per rispettare la conformità urbanistica – ha detto l’assessore Della Dora – la corte interna resterà privata così come specificato dalla Soprintendenza delle Belle Arti". La conformità urbanistica prevede la possibilità per Erap di ricavare due appartamenti in più – minimo 13 alloggi –, ma a riaccendere la protesta del Comitato civico “Pesaro città di arte e cultura“ è stata la delusione di non poter trasformare la corte interna delle zoccolette in giardino pubblico. Riguardo al resto? 290 metri quadrati saranno destinati a sociosanitario: Comune ed Erap hanno vinto un bando Pinqua che porterà Labirinto a gestire uno spazio sociale, con altre realtà del territorio tra cui non è da escludere il Ceis di don Gaudiano, il prete degli ultimi.