La chitarra più grande d’Italia è in piazza

A Fermignano arriva un fine settimana a tutto volume: dal 20 al 23 luglio tornano in paese i Rock ‘n Roll live days, manifestazione organizzata da Gnano Bulls sport&spettacolo, con il sostegno di Comune e Pro Loco. Ben 13 ospiti musicali animeranno piazza Garibaldi, per un evento a ingresso gratuito, arricchito dal gazebo food&beer, che aprirà alle 20 dal giovedì al sabato. Inoltre, nella seconda e terza giornata, ci sarà anche una mostramercato del vinile a cura di Zamusica, con un mercatino vintage in aggiunta. Si parte giovedì alle 20.30, con i Distillato Beat (beat italiano e rock ‘n roll), insieme a Julius Winehouse come special guest, a seguire le rock band The Fottutissimi e Sa-Gaci. Venerdì apriranno i concerti i gruppi rock Donderdag e A Band With no Name, seguiti dagli Shakegoat (grunge) e dai Controllo Totale (tribute band dei Clash). Serata lunga, sabato, in partenza alle 18.30 con The Mutt (tribute band dei Blink-182), seguiti dai giovani Teen Spirits, dalla Gang Band (tribute band dei The Who), da The Dress (grunge) e dai Vasconvolti (tribute band Vasco Rossi). In aggiunta, durante ciascuna di queste tre giornate ci sarà un’area giochi, gonfiabili per bambini e tiro a segno e alle 17.30 comincerà una jam session, in piazza, sotto alla chitarra più grande d’Italia, alta 10 metri e costruita in legno multistrato marino, che contraddistingue l’evento come da tradizione: chi ha una band o uno strumento e desidera suonare, potrà contattare l’organizzazione tramite la pagina Fb "Rock ‘n Roll live days" o Instagram "rocknrolllivedaysfermignano". Infine, spazio pure alla solidarietà e al ricordo di amici che non ci sono più. Anche quest’anno, l’intero ricavato andrà in beneficenza, con gli organizzatori che hanno già effettuato una donazione al Comune di Cantiano dopo l’alluvione di settembre, mentre la Sabi MotorBikes Crew, affiliata al CCMotorday, organizzerà il primo Motomemorial "Sabi", dedicato a Sabina Bolognini, scomparsa nel 2022. L’iniziativa si svolgerà in due parti: di sabato alle 16, partirà un primo giro turistico in moto, poi premiazioni in serata (Lady Bikers, Miss Zavorrina, Rombo DB); domenica si partirà alle 10 per il secondo giro e ci saranno anche esposizioni. Pure in questo caso, tutto il ricavato in beneficenza. Per info. prenotazioni e il programma del memorial, consultare il sito https:sites.google.comviewsabi-motor-bikes-crewhome.

Nicola Petricca