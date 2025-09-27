La chiusura dei Cinque Stelle a Fano: "Noi siamo i garanti del programma"

"M5S è la garanzia che il programma del centrosinistra sarà rispettato, altrimenti non rimarremo nell’alleanza". Lo ha affermato Marta Ruggeri, candidata al consiglio regionale di M5S, ieri pomeriggio, in piazza XX Settembre a Fano, alla chiusura della campagna elettorale. Al suo fianco tutti i candidati M5S per la provincia di Pesaro e Urbino: Lorenzo Lugli, Francesca Frenquellucci, Giovanni Fontana, Giovanna Bruscolini, Pierluigi Ferraro, Mattia Galeazzi. Presente anche il parlamentare Ettore Licheri.

"Il programma della coalizione– ha aggiunto Frenquellucci – è stato scritto per gran parte dal Movimento 5 Stelle". "Un altro punto di quel programma, fondamentale per stare nell’Alleanza del Cambiamento – ha ricordato l’altro candidato fanese, Giovanni Fontana – è stato il ‘no’ all’inceneritore". Anche Pierluigi Ferraro ha sottolineato come l’impegno di M5S "sia battere le destre e tenere sulla retta via la coalizione di centrosinistra". Mentre Lorenzo Lugli ha messo l’accento sul valore di Matteo Ricci "il più forte e il più degno a ricoprire il ruolo di candidato presidente".

"Ricci è un mio amico personale verso il quale ho grande stima" sono state le parole pronunciate dal parlamentare Licheri, in piazza XX Settembre, a supporto dei candidati del Movimento e a motivare gli attivisti presenti. Poi Licheri ha sollecitato i presenti "a fare un applauso e a dedicare un pensiero agli attivisti della Global Sumud Flotilla. La loro è una resistenza pacifica, su quelle barche ci sono padri e madri che hanno deciso di andare avanti per tentare di spezzare l’assedio di Gaza dove si sta consumando la più grande pulizia etnica del XXI Secolo". Poi l’attacco alla Meloni "che fa del vittimismo per distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dal fatto che si è impegnata per miliardi al riarmo dell’Italia. Quei miliardi da chi li prenderete?".

Ribadito il fallimento della destra regionale nella sanità con "il 10% dei marchigiani che rinunciano alle cure e con l’aumento delle liste d’attesa" e dal punto di vista economico "con la politica regionale e nazionale che non si occupa del ceto medio né delle piccole-medie imprese". "M5S – ha ricordato Ruggeri – ha messo in campo una squadra competente, più gente andrà a votare più possibilità avremo di attuare il cambiamento".

Anna Marchetti