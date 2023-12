"La ciclabile farà danni ai negozi". Via Cialdini: allarme tra gli esercenti

In via Cialdini e in via De Gasperi i commercianti sono preoccupati da mesi, da quando si è cominciato a parlare di una nuova pista ciclabile sulla strada che collega via Flamina con il centro storico: "Abbiamo parlato più volte tra noi e chiesto delucidazioni all’assessore Enzo Belloni. Ci sembra ormai sicuro – dicono in coro Daniela e Roberta Pozzi del ‘Bocconcino’ – che questa pista ciclabile farà seriamente dei danni ai nostri negozi. L’operazione toglie dei posti auto, limitando la possibilità di fermata. Diciamo che come commercianti non reputavamo così necessario investire dei fondi pubblici per fare questa cosa qua che invece di risolvere i problemi ne crea di più. Con gli altri commercianti – aggiungono Daniela e Roberta Pozzi – ci siamo confrontati e abbiamo già espresso la nostra contrarietà. Perché ormai siamo convinti che possa portare dei grandi problemi alle attività commerciali. Noi siamo contrari a questo progetto".

Sulla stessa falsariga è Enrica Michelini del negozio "L’Etoile": "Per noi è penalizzante perché le macchine non potranno più fermarsi davanti al negozio, anche per brevissimi acquisti. Ci siamo confrontati – aggiunge – tra noi commercianti e la pensiamo tutti alla stessa maniera". "In generale ci sono aspetti positivi per le piste ciclabile ma sicuramente negativi per via Cialdini – dice Margherita Contrino, titolare della tabaccheria-edicola Tomassoli – e per le nostre attività. Vuole un esempio?" Ci dica. "Noi avremo di sicuro una riduzione di attività con il minore spazio per il dehors del nostro bar. Diciamo che la pista ciclabile in questo senso ci mette bastone tra le ruote. Questo è il nostro disagio. Anche se però in assoluto credo che le ciclabili possano servire davvero. Anche in una via come la nostra".

Diciamo che molti si aspettavano di potersi esprimere sul progetto, ma il Comune non ha ancora aperto realmente il confronto: "In realtà non so abbastanza per esprimermi compiutamente – dice Giorgia Sebastianelli del ‘Ben Cotto’ –. Dipende come le faranno: sicuramente se tolgono i parcheggi è un guaio, perché già non ci sono. In generale sono favorevole alle ciclabili, ma fino a un certo punto". In realtà c’è una certa differenza di approccio tra via Cialdini e via De Gasperi, dove è prevista la cancellazione di 24 posti auto: "La mia idea di commerciante è che la pista ciclabile ci toglierà un po’ di lavoro. Il mordi e fuggi sparirà e per noi è in assoluto una riduzione di lavoro. Noi in particolare – dice Antonio Carbone, fotografo – lavoriamo molto con questo tipo di clientela. Non sarà una perdita da poco per negozi piccoli come i nostri. Il parcheggio o la fermata temporanea su una via centrale sono importantissimi. La gente si era abituata a questi piccoli posti commerciali, ma se per la ciclabile ci tolgono spazi di sosta sono guai seri". Una cliente degli alimentari Baioni, residente vicino a via De Gasperi interviene: "Scrivete che queste ciclabili, dipinte sull’asfalto non servono a nulla". Lei dice? "Certo, soprattutto dove nessuno controlla". Luca Baioni chiosa: "Di sicuro non serve togliere parcheggi o posti auto".

