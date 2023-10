La ciclo-turistica in mountain bike

Domani Tavullia si prepara ad ospitare l’ottava edizione della "Cicloturistica in mountain bike", iniziativa promossa dal Comune di Tavullia in collaborazione con la Pro Loco Fogliense. L’inizio è fissato per le ore 8 con il ritrovo davanti al bar "Luc.Ale", a Padiglione. Alle 8.30 la partenza della cicloturistica, che si snoderà attraverso le splendide colline tavulliesi lungo un percorso di circa 35 chilometri tra Padiglione, Tavullia, Rio Salso e Belvedere Fogliense. Arrivo previsto a Belvedere, dove la comitiva potrà brindare con un aperitivo offerto dagli organizzatori. Possono partecipare tutti coloro che sono in possesso di mountain bike o gravel. Per maggiori info scrivere a bartoli@comuneditavullia.it.

Lu.Ard.