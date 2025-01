La cicogna parte da qui. Pesarese e con la camicia. È la piccola Agnese la prima nata delle Marche

E’ pesarese ed è nata con la camicia. Si chiama Arianna Pratelli ed è la prima marchigiana nata nel 2025. A tagliare il traguardo per prima è stata proprio lei e ha visto la luce all’ospedale San Salvatore a mezzanotte e trentasette minuti esatti. E’ "nata con la camicia", cioè con il sacco amniotico ancora integro e, secondo la saggezza popolare, questo è un segnale di buon auspicio. E’ una bella bimba, di 3 chili e 160 grammi che ha riempito di gioia il cuore della mamma Antonella Pisani, del babbo Alberto Pratelli e del suo fratellino maggiore.

"La aspettavamo per il 26 dicembre – raccontano i genitori -. Non vedendola arrivare entro il tempo previsto siamo felici che sia nata all’inizio del 2025". Agata Nardi, la seconda nata del 2025, il suo primo vagito l’ha fatto invece alle 2,21 per la gioia di mamma Petra e del papà Umberto Nardi. Una bella soddisfazione e una grande festa per tutto lo staff medico e ostetrico dell’ospedale San Salvatore che saluta il 2025 sotto i migliori auspici.

Il reparto di Ostetricia dell’ospedale Santa Croce di Fano ha salutato invece il 2024 con la nascita dell’ultima bambina alle 22,44 del 31 dicembre. La piccola si chiama Clarissa Cartagena, pesa 2,620 kg ed è la figlia di Samantha Musaj. "È stata una serata emozionante, l’ultima nascita di un anno intenso" ha dichiarato il dottor Paolo Perrella, responsabile del reparto in assenza per ferie del primario Claudio Cicoli. In totale, il 31 dicembre ha visto la nascita di quattro bambini, di cui tre femmine e un maschietto. "Ciononostante il 2024 si è chiuso invece con un predominio di nascite maschili rispetto alle femminili" ha aggiunto Perrella. Il nuovo anno, invece, è iniziato con il primo vagito che si è sentito echeggiare tra i corridoi del reparto di Ostetricia e Ginecologia alle 11:28 del 1° gennaio. La neonata, Chiara Fattori, è venuta al mondo pesando 2,980 kg. Figlia di Anna Mezzolani, Chiara ha segnato un inizio dolce e promettente per il 2025. Entrambe le famiglie, entusiaste ed emozionate, hanno accettato di immortalare il momento con delle foto, rendendo ancora più speciale questo passaggio simbolico tra vecchio e nuovo anno. Un bilancio positivo. "Chiudiamo l’anno con soddisfazione: il reparto ha lavorato intensamente, ma sempre con il sorriso, accompagnando le famiglie in uno dei momenti più belli della loro vita" ha concluso il responsabile. Il Santa Croce si conferma un punto di riferimento per le nascite nella zona, continuando a registrare numeri positivi e offrendo un servizio di alta qualità alle future mamme.

L’ultima nata del 2024 nell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino si chiama invece Aurora, proviene da Urbania, è in salute e pesa 3,39 chili. Il parto è avvenuto tramite cesareo lunedì 31 dicembre alle 9.32. Nessun nuovo nato nel primo giorno dell’anno, ma già oggi sono in programma altri tre parti: due tramite cesareo e uno per induzione.