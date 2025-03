La Cig che non si sente. Titolare paga agli operai la cifra che manca allo stipendio pieno

Su 150 richieste presentate in provincia per accedere al fondo di garanzia, la cassa integrazione per l’artigianato, il caso dell’azienda di Franco Balestrieri, titolare della BeB, che opera nel settore della metalmeccanica nella sede di Case Badioli, è un caso più unico che raro: stipendio pieno anche con la cassa integrazione. Perché quello che manca, fosse 100, 200 o 300 euro li mette in busta paga di tasca propria l’imprenditore. Vero? Non vero? Per capire se si era davanti ad un bluff oppure ad un vero caso del buon Samaritano, i sindacati sono andati a vedere di persone parlando con le maestranze. "E’ la prima volta che ci capita dal lontano 2009 – dice Paolo Rossini della Uil metalmeccanici – che un’azienda, pur di mantenere i suoi collaboratori e non disperdere le professionalità, in un momento di difficoltà per tutti, elargisce di tasca propria la differenza di stipendio: auspichiamo che questa pratica si diffonda e diventi virale nella provincia per fare in modo che il rischio d’impresa non ricada come spesso accade solo sulle tasche dei lavoratori. Va detto che ogni tanto si vede un barlume di umanità ed è questo il caso della BeB di Case Badioli". Rossini in questa ‘verifica’ era accompagnato da Matteo Conte, altro sindacalista.

Ma chi è questo Franco Balestrieri che riceve pubbliche lodi da parte dei sindacati? "Il momento è difficile nel settore della metalmeccanica – dice – e siccome prima di impiantare questa fabbrica, che non è un colosso perché in tutto siamo meno di 10 persone, ho fatto l’operaio, so bene cosa vogliono dire 2-300 euro in più al mese per un dipendente che magari ha figli piccoli ed un mutuo da pagare. Una situazione che conosco perché ci sono passato. Per cui fino a quando ce le faccio continuo per la mia strada. Certamente se la situazione dovesse peggiorare per cui si dovesse aumentare i giorni di cassa integrazioni, forse non riuscirei più a sostenere queste spese. Non vorrei sembrare ipocrita – aggiunge Balestrieri – ma è anche un modo il mio per mantenere tutti i miei collaboratori che magari potrebbero anche andare via per trovare situazioni di lavoro e stipendi migliori. Anche questa è una cosa che non ci possiamo permettere perché è difficile trovare personale qualificato per cui quello che si ha bisogna mantenerlo in attesa di tempi migliori. Io sono in tuta in questo momento, così come mio figlio, e stiamo lavorando accanto ai dipendenti".

Paolo Rossini, della Uil, aggiunge "che ormai da un paio di anni c’è un rallentamento degli ordini che ricade inevitabilmente sui terzisti, quella miriade di aziende che compongono il tessuto della nostra provincia. Tutte le settimane si riunisce la commissione in cui arrivano numerose richieste di ammortizzatori sociali. E la prima cosa che si fa è tagliare il costo del personale facendo ricadere la crisi sui lavoratori".

m.g.