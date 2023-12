La città allo ’scanner’, con percorsi e abitanti: così spariranno le barriere architettoniche

Si chiama "Peba" ed è il nuovo piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche che ieri mattina, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità (oggi), è stato presentato alla città.

La guida permetterà all’amministrazione comunale di programmare interventi per rendere più accessibile tutto il territorio. Un lavoro certosino che ha richiesto oltre un anno di studi, portati avanti dall’Università politecnica delle Marche, e che ha realizzato una mappatura delle criticità che vivono le persone con disabilità. La costruzione del Piano è partita dalla maglia di percorsi pedonali della città e dalla mappatura degli abitanti per costruire il sistema di percorsi strutturali.

"Il Peba ci consente di rendere omogenea e significativa l’azione del Comune nei confronti dell’abbattimento delle barriere architettoniche – ha spiegato Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale e con delega alla realizzazione del Piano -. Mentre l’amministrazione fa la sua parte ci vuole anche un forte spirito di responsabilità da parte di chi, ad oggi, non sia ancora in linea con le prospettive di accessibilità che il comune sta portando avanti".

La costruzione del Piano è partita calcolando i percorsi pedonali della città e la mappatura degli abitanti: "Dopo aver unito e filtrato quanto emerso è stato elaborato un quadro che riporta all’attenzione dell’amministrazione alcuni temi critici che si sono poi trasformati in priorità da risolvere – ha spiegato l’ingegnera Elena Bellu, consulente dell’Università Politecnica delle Marche -. Il processo ha anche verificato il grado di accessibilità urbano di percorsi e aree - ha aggiunto Bellu -. A questi il Piano fa corrispondere una serie di azioni operative con i relativi costi".

Parallelamente è stata anche presentata la ‘Carta della Capitale della CulturAccessibile’ dalla garante per i diritti delle persone con disabilità Maruska Palazzi e dal direttore generale di Pesaro 2024, Silvano Straccini: "Una guida pratica per spingere all’accessibilità nei vari progetti che si svilupperanno in tutto il territorio provinciale nel 2024. Un modo per superare la logica del creare eventi dedicati alle persone con disabilità adottando, invece, una modalità inclusiva a tutto tondo", dice Palazzi.

A concludere la giornata è stato "Oh My Gad". Il gruppo comunicazione del Gad ha presentato la campagna social ‘Io posso fare qualcosa? Puoi fare tanto’ per la sensibilizzazione sull’argomento. Inoltre sarà possibile, fino a gennaio 2024, condividere osservazioni sul Piano. consultando il sito del Comune di Pesaro (sotto la dicitura Peba) e compilare il questionario. Giorgia Monticelli