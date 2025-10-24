La città celebra Raffaello Carboni patriota in Italia e in Australia

Un patriota poco conosciuto eppure eroe nazionale persino in Australia: è l’urbinate Raffaello Carboni, di cui ricorre il 150° anniversario dalla morte. L’assessorato alla Cultura e il Comitato di Pesaro e Urbino dell’Istituto per la Storia del Risorgimento, lo celebreranno tramite un convegno che si terrà oggi alle ore 17 nella sala del Maniscalco (scalette del Teatro) alla presenza di Leopoldo Rizzi, ambasciatore e delegato Onu-Unesco. "Con questa iniziativa – dicono gli organizzatori – vogliamo riportare all’attenzione del pubblico un protagonista della nostra storia, celebrandone il talento letterario, patriottico e musicale in un dialogo ideale tra Urbino e l’Australia dell’Ottocento". Carboni, la cui casa natale è in via Santa Margherita dove vi è una lapide, fu infatti protagonista dell’Italia risorgimentale, nel periodo della Repubblica Romana e della spedizione dei Mille, ma anche uno tra i massimi esponenti delle lotte per l’indipendenza australiana. Ma fu anche letterato, musicista, interprete e poeta. Il convegno offrirà infatti anche un momento musicale dedicato alla riscoperta della sua produzione artistica, con l’esecuzione di brani da lui composti, interpretati dal tenore Alessandro Moccia e dal pianista Valentino Bastianelli.

Il convegno avrà come relatori Francesco Bonini, rettore dell’Università LUMSA di Roma, sul tema “Raffaello Carboni, da Garibaldi a Crispi“; Edoardo Bressan, docente a Macerata, parlerà invece dell’esilio di Raffaello Carboni, mentre a concludere i lavori sarà Stefano Orazi, consigliere nazionale dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, con un intervento su Raffaello Carboni e l’Unità d’Italia.

Giovanni Volponi