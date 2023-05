"La Città da giocare" fa il pieno di bambini

Successo per "La Città da Giocare", l’iniziativa organizzata dal Comune nell’ambito del progetto Fano Città delle Bambine e dei Bambini. E’ stato un tripudio di colori e felicità, domenica lungo viale Gramsci. C’era davvero l’imbarazzo della scelta, per i bambini e i ragazzi, che potevano scegliere tra decine di sport, laboratori, giochi. Dalla danza classica alle arti marziali, passando per il tiro con l’arco e la pistola a laser. Ma non mancavano gli sport più tradizionali, tra cui il calcetto, il mini basket, la pallavolo. Per i più piccoli c’erano i laboratori di pittura e con i materiali poveri e riciclabili. Più di 50 le associazioni che hanno partecipato. Suggestiva la Memobike, con le sue ‘Letture ad alta voce’, divertente e istruttivo il percorso ciclabile promosso da Fiab for bici, Alma Juventus Fano e Polizia locale. Gli agenti hanno spiegato ai ciclisti in erba la guida responsabile e sicura. Nell’area di via dei Ciliegi, invece, si sono svolte le attività delle scuole e per la fascia 0-6, mentre l’Unicef ha attivato il Baby pit stop. Tante le famiglie giunte a Fano anche dall’entroterra, segno che la manifestazione gode di una ben guadagnata popolarità.

Marco D’Errico