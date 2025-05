La ’Città del libro’ e dei caratteri. Al via un’edizione da non perdere

Una kermesse che si annuncia di carattere, la undicesima edizione di Urbino e le Città del Libro, che si apre venerdì in centro storico con un programma, intitolato appunto ‘Caratteri’, ricco di eventi fino a domenica. Incontri, seminari, workshop e una sezione tutta dedicata ai bambini per un totale di circa trenta appuntamenti, collegati da esposizioni che saranno aperte per tutti e tre i giorni, diffuse in vari angoli della città, sempre all’insegna delle eccellenze librarie di Urbino (e non solo).

"Il tema ‘Caratteri’ – spiega lo scrittore e docente Alessio Torino, organizzatore del festival - non necessita di particolari spiegazioni, perché nella sua ampiezza naturale può andare dal carattere tipografico ai caratteri dei personaggi dei libri, fino al carattere di Urbino, che è fortemente legato al libro. Particolare soddisfazione di quest’anno è l’aumento del ruolo di collettore del festival nei confronti di sempre più enti e istituti che collaborano con eventi perfettamente inseriti nel tema generale o nel sottotitolo di quest’anno".

Luogo fulcro del festival, come ormai tradizione, sarà anche quest’anno il portico di corso Garibaldi intitolato a Paolo Volponi, dove ci saranno tre mostre, tra cui una dedicata ai 170 anni dalla nascita di Giovanni Pascoli, a cura del liceo artistico Scuola del Libro: "Sabato alle ore 11,30 tra l’altro – spiega la dirigente della scuola Lucia Nonni – presenteremo il libro dedicato al centenario della Scuola, dalle origini alla visione attuale e futura della scuola, di cui faremo omaggio alle prime 50 persone. In serata, al cinema Nuova Luce, presenteremo infine il magazine Solstizi e alcuni cortometraggi realizzati da ex studenti, ora affermati animatori".

Ospite d’eccezione dell’edizione, Eugenio De Signoribus, che sabato alle 16 alla Fondazione Carlo e Marise Bo presenterà con Enrico Capodaglio la silloge ‘Ceneri germogli ceneri’, pubblicata di recente da Mondadori.

Altro spazio importante sarà dedicato al poeta, saggista, critico d’arte e traduttore Mario Ramous, su cui grazie anche al figlio Michele saranno dedicate due mostre, una a San Girolamo, ‘Tutti i caratteri di Mario Ramous’, e un’altra nella sede dell’Accademia di Belle Arti ‘Da Morandi a Pozzati – Mario Ramous e l’arte’.

"Per l’occasione – spiega Marcella Peruzzi, responsabile delle biblioteche d’ateneo – apriremo il fondo che custodiamo a San Girolamo composto dalla sua intera biblioteca, donata proprio a Uniurb, uno dei fondi più belli da vedere per la bellezza grafica delle collane che lo compongono". Sempre alla poesia sono dedicati i due reading musicali in programma venerdì, ‘Jesus Give Me Water’ con Alberto Fraccacreta e Marco Chiarabini (San Girolamo), e domenica, ‘Fotografie del mondo perduto’ di Lawrence Ferlinghetti, con Marco Cassini e Marco Di Meo (ISIA). Al fumetto e all’illustrazione è dedicato l’incontro sugli 80 anni dalla pubblicazione dei Mumin, la celebre famiglia di troll finlandesi nati dalla fantasia di Tove Jansson, con Laura Pezzino, giornalista e scrittrice, e Noemi Vola che dialogheranno con Giovanni Boccia Artieri (sabato alle 17 nello Scriptorium di Palazzo Ducale).

Grazie alla rinnovata collaborazione con Stacciaminaccia, festival di Letteratura per l’infanzia di Fermignano, torna Urbino Città dei Piccoli: "Un festival nel festival – spiega Milena Scaramucci – col tema apposito ‘Caratterini’, che vedrà una Caccia al tesoro in biblioteca, ma anche letture ad alta voce e un laboratorio di stampa in serigrafia e con caratteri mobili in legno e tanto altro".

Il festival gode del supporto del Comune di Urbino, del main sponsor Civ System e di tanti altri sostenitori economici, pratici o logistici. Tutti gli appuntamenti del festival anche quest’anno sono a ingresso libero.

Il programma completo del festival è disponibile sul sito www.urbinocittalibro.it e si può scaricare a: Pieghevoleprogramma_digitale; Info: info@associazione-practica.it.

