La città delle moto Benelli sempre più su, bene anche la Tm Racing

E’ iniziato il grande esodo delle moto dai garage con l’arrivo del tempo buono. Tutto ciò all’interno di un mercato, quello del nuovo, che viene dato in leggera flessione, non tanto perché la passione delle due ruote è calata, quanto perché prima le famiglie hanno pensato alle bollette ed il resto lo sta facendo l’inflazione: meno soldi in tasca. Non esplode insomma come nel 2021 e lo scorso anno il mercato, ma regge. Tranne che per i ‘cinquantini’ "soprattutto nelle grandi città, un po’ meno nelle città più piccole dove ancora i giovani usano gli scooter per recarsi anche a scuola in percorsi medio lunghi – dice Alice Muri responsabile della comunicazione della Benelli Moto –. Pesa poi sui ‘cinquantini’ anche il fatto che non solo i genitori sono poco propensi per paura di incidenti, ma anche perché i giovani prima che al motorino pensano al telefonino".

Nel corso del 2021 i due marchi cittadini e cioè la "Benelli" e la "Tm Racing", in totale hanno fatturato 115 milioni di euro numeri in netto miglioramento nello scorso anno. Comunque nel 2021 novanta milioni li fatturavala casa del Leoncino gli altri 25 arrivano dalla "Tm". E la classifica delle vendite in provincia parla molto chiaro: al primo posto come vendite lo scorso anno c’è la Benelli con 232 pezzi davanti alla Bmw con 128 e la Ducati 97. Ad un passo dal podio la Yamaha, dopodiché il divario dei numeri diventa ampio. Al ventesimo posto nelle vendite arriva la "Tm" con 21 moto vendute. I primi tre modelli più richiesti sul mercato sono quelli della Benelli.

Tutto il mondo che gira attorno alle due ruote sarà oggetto di un convegno oggi pomeriggio (a partire dalle 16) organizzato dalla Cna al museo Officine Benelli in viale Mameli. Tra i dati che emergono dall’indagine dell’associazione di categoria, c’è un calo generalizzato nel settore con una eccezione a livello regionale, confermando che questo territorio è a suo modo un caso a sé stante: secondo la Cna, "tali processi di ruduzione non si distribuiscono uniformemente nel territorio regionale: le imprese del commercio e delle riparazioni di moto e ciclomotori calano infatti in 4 province su 5 mentre crescono (e decisamente) nella provincia di Pesaro (+12,7%)". Nel pesarese, inoltre, "calano le imprese che vendono accessori e parti, mentre crescono quelle che offrono veicoli nuovi e usati oltre a quelle che fanno manutenzione e riparazioni".

Possibile infine, ma ancora non certo, che la Benelli possa rientrare nel mercato delle bici elettriche dove era entrata senza particolare successo forse perché troppo in anticipo sui tempi.