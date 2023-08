"La città deve onorare il prof Ilvo Diamanti"

Il Partito Democratico Urbinate plaude al riconoscimento dato al professore emerito Ilvo Diamanti: "Complimenti – dice Giorgio Ubaldi – alla presidente dell’Ars Francesca Crespini per essersi ricordata del professor Diamanti, consegnandogli un premio nell’ambito della Festa del Duca. Il riconoscimento ha tenuto conto del suo impegno come sociologo, del suo attaccamento a Urbino, dove ha insegnato a Scienze politiche ospitando nei vari anni personaggi e studiosi di livello internazionale. Diamanti ha elevato anche il livello dei corsi nel nostro ateneo. Anche il suo sarcasmo e la sua ironia sono da sottolineare quando parla delle cose che succedono intorno a lui in questo paese strano e scombinato. Quando parla di questa città comparandola a Parigi, altra città dove insegnava. Quando ricorda di come altre Università lo avessero chiamato ma lui è rimasto qui, dove era arrivato nel lontano 1991. Ma nessuno ha ricordato il suo articolo su Repubblica nel quale si rivolgeva all’allora ministro dell’Università Moratti affinché l’Università di Urbino fosse riconosciuta statale, nel 2005, difendendone l’operato, la sua storia, il suo ruolo nel territorio e soprattutto la sua dignità. Era stata dipinta come “Università cicala“. In realtà l’ampliamento dei corsi, la semestralizzazione degli esami e altro avevano contribuito a destabilizzare lo status di Università libera che solo l’impegno e la presenza di Carlo Bo avevano permesso. Si chiedeva una risposta chiara e certa al ministro. Arrivò il giorno dopo. Insomma l’intervento di Diamanti insieme ad altri ha permesso di salvare l’Università di Urbino. Da allora l’Università ha accresciuto il ruolo nel territorio e oggi è fonte di grandi investimenti. Il che non vuol dire che non serva l’impegno per continuare a innovare e investire. Anzi le sfide del dopo Covid impongono scelte derimenti per il futuro dell’Università. Per questo crediamo che il presidente dell’Ars abbia fatto bene a dare il riconoscimento a Ilvo Diamanti, in attesa – e qui mi rivolgo al sindaco – di conferirgli la cittadinanza onoraria. Il professor Diamanti se la merita per quello che continua a essere e quello che è stato per la nostra città".